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Иркутск и Новокузнецк свяжет прямой авиарейс

Иркутск и Новокузнецк свяжет прямой авиарейс
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом сообщил заместитель губернатора Кемеровской области

Новокузнецк и Иркутск свяжет прямой авиарейс, сообщил в Instagram заместитель губернатора Кемеровской области Андрей Панов.

«Из Новокузнецка можно будет улететь в Красноярск, Иркутск и Новосибирск. Это важно для развития транспортной доступности региона», - написал Панов

Сейчас ведутся переговоры с авиакомпаниями, которые, в перспективе, будут выполнять новые рейсы.
авиаперевозки
 
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