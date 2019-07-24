Об этом сообщил заместитель губернатора Кемеровской области
Новокузнецк и Иркутск свяжет прямой авиарейс, сообщил в Instagram заместитель губернатора Кемеровской области Андрей Панов.
«Из Новокузнецка можно будет улететь в Красноярск, Иркутск и Новосибирск. Это важно для развития транспортной доступности региона», - написал Панов
Сейчас ведутся переговоры с авиакомпаниями, которые, в перспективе, будут выполнять новые рейсы.
Иркутск и Новокузнецк свяжет прямой авиарейс
Общество, Фото:
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