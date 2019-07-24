Иркутск и Новокузнецк свяжет прямой авиарейс

Об этом сообщил заместитель губернатора Кемеровской области



Новокузнецк и Иркутск свяжет прямой авиарейс, сообщил в Instagram заместитель губернатора Кемеровской области Андрей Панов.



«Из Новокузнецка можно будет улететь в Красноярск, Иркутск и Новосибирск. Это важно для развития транспортной доступности региона», - написал Панов



Сейчас ведутся переговоры с авиакомпаниями, которые, в перспективе, будут выполнять новые рейсы.

