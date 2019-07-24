Участники экспедиции покажут иркутянам корейское кино
Иркутск посетит Евразийская экспедиция из южнокорейского города Пусана. Визит состоится с 26 по 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба генерального консульства Республики Корея в г. Иркутске.
В рамках визита 27 июля в кинотеатре «Художественный» пройдёт фестиваль корейского кино. Начало фестиваля – в 14:00. Вход свободный, всем зрителям предоставляются напитки и попкорн.
Евразийская экспедиция побывает в нашей стране в четвёртый раз. В период с 17 июля по 10 августа 46 волонтёров из Пусана проедут более 12 тысяч километров по территории Китая, Монголии, России, Польши и Германии. По пути участники экспедиции будут проводить мероприятия для знакомства местного населения с городом Пусан и для обсуждения экономического сотрудничества.
Иркутск посетит «Евразийская экспедиция» из Кореи
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