В следующий раз они встретятся в Улан-Удэ в августе
В Забайкалье в воскресенье прошёл третий и заключительный игровой день читинского тура Первой лиги третьего дивизиона по футболу (зона «Сибирь»). Матч между молодёжной командой футбольного клуба «Чита» и «Селенгой-ДСС» из Улан-Удэ завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.
Гол в ворота «Читы-М» был забит на 22-й минуте встречи Андреем Белобородовым. Несмотря на старания хозяев поля и весьма активную борьбу во втором тайме, взломать оборону соперников и довести одну из многочисленных атак до логического завершения нашим парням так и удалось.
Заключительная игра второго тура завершилась для читинцев досадным поражением, однако они по-прежнему возглавляют турнирную таблицу с девятью очками. У команд-соперников – иркутского «Байкала» и улан-удэнской «Селенги-ДСС» – по четыре очка в активе.
Следующий тур пройдёт в Улан-Удэ с 23 по 25 августа. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Чита».
В Чите «Чита-М» проиграла «Селенге-ДСС»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Принять участие в нём могут любые лица
Неудобства связаны c заменой задвижек на водопроводной сети
Она будет украшать сквер памяти ветеранов боевых действий
Постановка расскажет о сложной взаимосвязи мира предков и реальной жизни
«Золото» ей принесла стрельба из малокалиберного пистолета с дистанции 50 метров
Приём пройдёт по предварительной записи
Серебряную медаль завоевал Дмитрий Патрин из Гусиноозёрска
Представители России, Китая, Монголии и Тибета делились своим опытом врачевания
Церемония открытия состоится уже сегодня
Соревнования пройдут в августе
Победителями в своих группах стали Сергей Шенхоров и Бато Доржиев
В Бангкоке продолжаются международные соревнования по боксу «Thailand Open International Boxing Tournament’2019»
Победителей наградили памятными дипломами и подарками
В эфире Первого канала показали выступление команды КВН «Буряты»
Психологи тестируют новобранцев, прибывших в войска Восточного военного округа в ходе завершившегося весеннего призыва