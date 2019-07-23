В Чите «Чита-М» проиграла «Селенге-ДСС»

В следующий раз они встретятся в Улан-Удэ в августе



В Забайкалье в воскресенье прошёл третий и заключительный игровой день читинского тура Первой лиги третьего дивизиона по футболу (зона «Сибирь»). Матч между молодёжной командой футбольного клуба «Чита» и «Селенгой-ДСС» из Улан-Удэ завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.



Гол в ворота «Читы-М» был забит на 22-й минуте встречи Андреем Белобородовым. Несмотря на старания хозяев поля и весьма активную борьбу во втором тайме, взломать оборону соперников и довести одну из многочисленных атак до логического завершения нашим парням так и удалось.



Заключительная игра второго тура завершилась для читинцев досадным поражением, однако они по-прежнему возглавляют турнирную таблицу с девятью очками. У команд-соперников – иркутского «Байкала» и улан-удэнской «Селенги-ДСС» – по четыре очка в активе.



Следующий тур пройдёт в Улан-Удэ с 23 по 25 августа. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Чита».

