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Легкоатлеты Бурятии завоевали медали всероссийских соревнований

Легкоатлеты Бурятии завоевали медали всероссийских соревнований
Общество,  Фото:pixabay.com
Николай Вербицкий взял «золото» на дистанции 800 метров

Спортсмен из Бурятии Николай Вербицкий выиграл всероссийские соревнования по лёгкой атлетике памяти заслуженного мастера спорта СССР А. Игнатьева, которые прошли 13 июля в городе Чебоксары.

Золотую медаль бурятский легкоатлет завоевал на дистанции 800 метров. Его время составило 1.47.99. Серебряным призёром стал ещё один бурятский спортсмен Роман Троценко. Он финишировал вторым со временем 1.50.31. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РБ.
спорт легкая атлетика Бурятия всероссийские соревнования
 
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