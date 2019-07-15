Николай Вербицкий взял «золото» на дистанции 800 метров
Спортсмен из Бурятии Николай Вербицкий выиграл всероссийские соревнования по лёгкой атлетике памяти заслуженного мастера спорта СССР А. Игнатьева, которые прошли 13 июля в городе Чебоксары.
Золотую медаль бурятский легкоатлет завоевал на дистанции 800 метров. Его время составило 1.47.99. Серебряным призёром стал ещё один бурятский спортсмен Роман Троценко. Он финишировал вторым со временем 1.50.31. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РБ.
Легкоатлеты Бурятии завоевали медали всероссийских соревнований
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