В турнире, где стали призёрами борицы из Бурятии, принимали участие спортсмены из 30 стран
Рейтинговый турнир UWW Yasar Dogu по борьбе прошёл в Стамбуле (Турция). В соревнованиях, которые позволяют набрать рейтинг для участия в будущем чемпионате мира, принимали участие спортсмены из 30 стран.
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В весовой категории до 65 кг бурятская спортсменка Анна Щербакова завоевала бронзовую медаль турнира. В схватке за бронзу она встретилась с турчанкой Суле Кабак. Показав яркую и стремительную борьбу, Анна Щербакова не оставила своей сопернице никаких шансов, набирая по ходу встречи балл за баллом. Итоговый счёт 10:0.
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Ульяна Тукуренова завоевала бронзу турнира, в упорной борьбе выиграв у бронзового призёра Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро из Индии Сакши Малик, а затем у чемпиона России Анжелы Фоменко, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», на домашнем чемпионате России, который проходил в Улан-Удэ в марте, Анна Щербакова завоевала серебро, а Ульяна Тукуренова – бронзу.
Бурятские борицы завоевали медали рейтингового турнира в Турции
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