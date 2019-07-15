15 Июля

14 Июля

Популярное

Бурятские борицы завоевали медали рейтингового турнира в Турции

Бурятские борицы завоевали медали рейтингового турнира в Турции
Общество, 
В турнире, где стали призёрами борицы из Бурятии, принимали участие спортсмены из 30 стран

Рейтинговый турнир UWW Yasar Dogu по борьбе прошёл в Стамбуле (Турция). В соревнованиях, которые позволяют набрать рейтинг для участия в будущем чемпионате мира, принимали участие спортсмены из 30 стран.

В весовой категории до 65 кг бурятская спортсменка Анна Щербакова завоевала бронзовую медаль турнира. В схватке за бронзу она встретилась с турчанкой Суле Кабак. Показав яркую и стремительную борьбу, Анна Щербакова не оставила своей сопернице никаких шансов, набирая по ходу встречи балл за баллом. Итоговый счёт 10:0.

Ульяна Тукуренова завоевала бронзу турнира, в упорной борьбе выиграв у бронзового призёра Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро из Индии Сакши Малик, а затем у чемпиона России Анжелы Фоменко, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», на домашнем чемпионате России, который проходил в Улан-Удэ в марте, Анна Щербакова завоевала серебро, а Ульяна Тукуренова – бронзу.


спорт вольная борьба
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Лучники из Бурятии завоевали четыре золота Кубка Европы
Лучники из Бурятии завоевали четыре золота Кубка Европы
Общество, 15.07.2019
Сразу три золотые медали в копилку республики принёс Баир Шигаев
Бурятские борицы завоевали медали рейтингового турнира в Турции
Бурятские борицы завоевали медали рейтингового турнира в Турции
Общество, 15.07.2019
В турнире, где стали призёрами борицы из Бурятии, принимали участие спортсмены из 30 стран
В Тулуне вместо затопленного отделения связи появилась почта на колёсах
В Тулуне вместо затопленного отделения связи появилась почта на колёсах
Общество, 15.07.2019
«Колесящая почта» будет оказывать весь спектр услуг
Бурятские шаманы попросят процветания у хранителей Байкала
Бурятские шаманы попросят процветания у хранителей Байкала
Общество, 15.07.2019
Ежегодный молебен шаманы проведут на Ольхоне
Дари Саханова завоевала серебро ITF World Junior Tour U18 в Исландии
Дари Саханова завоевала серебро ITF World Junior Tour U18 в Исландии
Общество, 15.07.2019
Теннисистка из Бурятии Дари Саханова играла в паре со спортсменкой из Австрии
Бурятские лучники завоевали золото и два серебра Универсиады
Бурятские лучники завоевали золото и два серебра Универсиады
Общество, 15.07.2019
Эрдэм Цыдыпов взял медали и в личном, и в командном зачёте
В Улан-Удэ ожидается дождь
В Улан-Удэ ожидается дождь
Общество, 15.07.2019
По республике местами кратковременные дожди, грозы, ливни
Фестиваль творчества «Иркутский Арбат» пройдёт 20 июля
Фестиваль творчества «Иркутский Арбат» пройдёт 20 июля
Общество, 14.07.2019
Он объединяет более 100 мастеров и ремесленников из разных уголков Иркутской области
Фермеры Иркутской области получили гранты на развитие животноводства
Фермеры Иркутской области получили гранты на развитие животноводства
Общество, 14.07.2019
Их получили десять крестьянских (фермерских) хозяйств
Чемпионат по разбиванию хребтовой кости прошёл в Чите
Чемпионат по разбиванию хребтовой кости прошёл в Чите
Общество, 14.07.2019
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Забайкальского края, Иркутской области и Республики Бурятия, а также команды из Китая и Монголии
Алексей Цыденов станцевал на фестивале «Голос кочевников»
Алексей Цыденов станцевал на фестивале «Голос кочевников»
Общество, 14.07.2019
Глава Бурятии прибыл на музыкальное мероприятие накануне вечером
Сергей Зверев открыл сбор средств на восстановление храма в Бурятии
Сергей Зверев открыл сбор средств на восстановление храма в Бурятии
Общество, 14.07.2019
Звёздный стилист приехал в деревню Гужиры Тункинского района
В Улан-Удэ сегодня до +32
В Улан-Удэ сегодня до +32
Общество, 14.07.2019
По республике местами кратковременные дожди, грозы

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^