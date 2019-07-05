В программе – бесплатные лекции, тест-драйвы и конкурсы с призами
С 12 по 14 июля в иркутском отеле «Байкал Бизнес Центр» пройдёт международный фестиваль фотографии и видеографии «Photo-Video Fest». Участие в мероприятиях при регистрации бесплатное.
В рамках фестиваля состоятся бесплатные лекции и мастер-классы от известных фотографов, реальных практиков в фотографии – призёров конкурсов, коммерческих фотографов и просто талантливых профессионалов.
Также здесь посетители смогут бесплатно протестировать флагманы и новинки фото-, видеотехники и аксессуаров, используя их в специально-оборудованном пространстве для съёмок с профессиональными моделями. Либо понаблюдать за мастером на съёмочной площадке. Смотреть, как он работает с моделью, как он выставляет свет, какую технику использует.
Во время съёмки приветствуются вопросы. А на гаджет-шоу за самые интересные вопросы дадут гаджет в подарок. Об этом сообщает пресс-служба проекта «ФотоВыезд».
В Иркутске соберутся на фестиваль фотографы и видеографы
Общество, Фото:
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