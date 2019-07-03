В Бурятии бурно начали расти сорняки

Прошедшие обильные дожди спровоцировали бурный рост не только культурных растений, но и сорняков



Об этом сообщил руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжил Мардваев.



- Повсеместно природа стала как бы «оживать», везде всё зазеленело. Так же этому способствует то, что последние годы были остро засушливые и сорные растения очень сильно обсеменялись ввиду пониженной конкуренции со стороны культурных, - пояснил он.



По словам Мардваева, без обработок посевов высокоэффективными гербицидами, то есть препаратами для борьбы с сорняками получить хороший урожай невозможно.



- Благодаря новейшим разработкам мировых и отечественных компаний практически по всем культурам имеются высокоэффекные препараты, которые и в условиях нашей республики очень хорошо себя зарекомендовали, - отметил Намжил Мардваев.





