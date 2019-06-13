В Иркутске уничтожат 54 кг фруктов и зелени

Продукцию ввезли пассажиры из Таджикистана



В аэропорту Иркутска в ручной клади и багаже пассажиров рейса из Таджикистана обнаружены подкарантинные материалы. Пассажиры привезли с собой 54 кг свежей зелени, сухофруктов, свежих фруктов.



Продукция запрещена к ввозу и подлежит уничтожению, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

