Петровск-Забайкальский примет международный фестиваль

Среди гостей фестиваля – потомки декабристов, доктор музыковедения из США и иностранные студенты



С 10 по 14 июня в городе Петровске-Забайкальском пройдёт I (III) международный фестиваль «Во глубине сибирских руд…». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Забайкальского края.



Его участниками станут учёные, краеведы, сотрудники музеев, архивов, аспиранты, преподаватели, студенты, живописцы, графики, художники-декабристоведы, мастера декоративно-прикладного творчества. Среди гостей фестиваля – потомки декабристов Владимира Лихарева и Константина Торсона, которые приедут в город Петровск-Забайкальский из Республики Бурятия и Санкт-Петербурга.



Организаторы события подготовили насыщенную программу – «Бестужевский пленэр», научно-практическая конференция, конкурсы театральных поставок, чтецов поэзии и прозы, вокальный конкурс, в котором участники исполнят романсы, баллады, серенады XIX-XXI веков, работа библиомобиля.



Также в рамках фестиваля запланированы экскурсии по памятным историческим местам города и выездная экскурсия на Балягинский рудник – место, откуда началась история завода. В вечернее время все желающие смогут исполнить песни под гитару у костра.



В этом году фестиваль «Во глубине сибирский руд…» носит статус международного. Ожидается, что его посетят иностранные студенты Забайкальского государственного университета, а также доктор музыковедения, пианист-композитор, президент некоммерческой организации «Сибирские мосты» из Соединенных Штатов Америки (штат Миннесота) Томас Дикенсон.



Открытие фестиваля состоится в один день с торжественным празднованием 230-летия со дня основания Петровска-Забайкальского 12 июня. Участники и гости события смогут познакомиться не только с декабристской составляющей города, но и с другими яркими страницами жизни населённого пункта.

