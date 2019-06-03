Объявлены победители Забайкальского кинофестиваля

В Чите завершился международный кинофестиваль



2 июня в Чите состоялась церемония закрытия VIII Забайкальского международного кинофестиваля. Началось мероприятие с торжественного шествия звезд и организаторов кинофорума по багуловой дорожке.



Затем в краевой филармонии прошёл торжественный концерт, открыл который руководитель Забайкальского края Александр Осипов. Он вручил специальные призы Забайкальского кинофестиваля актёру Сергею Никоненко и художественному руководителю краевого драматического театра Николаю Гадомскому.



После этого были названы победители кинофестиваля в различных номинациях. Лучшим фильмом назван «Папин костюм» режиссёра По Хао Хуна (Тайвань). Лучшим режиссёром – Лила Авилес, фильм «Горничная» (Мексика). Лучшим актёром – «блистательный мужской актёрский ансамбль фильма «Завод», режиссёр Юрий Быков (Россия). Лучшей актрисой стала Лан Мей, фильм «Река любви», режиссёр Хань Ваньфэн (Китай). Лучший сценарий написал Александр Плавник, фильм «Здесь и сейчас».



Приз зрительских симпатий в основном конкурсе достался фильму «Порт» режиссёра Александры Стреляной (Россия).



Приз за лучший фильм в конкурсе «Новый взгляд», ориентированного на молодую аудиторию, был присужден фильму «Чародейка» (режиссёр Каспар Мунк, Дания). Приз зрительских симпатий конкурса «Новый взгляд» получила картина «Бегство рогатых викингов, или 5 дней из жизни Джонни Воробьёва» режиссёра Ильи Белостоцкого (Россия). Специальный диплом жюри за яркое исполнение главной роли достался актрисе Риннэ Ёсида, фильм «Девчонки не плачут», режиссёр Такэхиро Синдо (Япония).



Народная артистка России Лариса Удовиченко получила специальный приз «За выдающийся вклад в отечественный кинематограф», а российскому режиссёру театра и кино, киноактёру Дмитрию Астрахану был вручён специальный приз как «Самому народному режиссёру России».



Главный приз конкурса лучшего сценария короткометражного фильма получил Алексей Жук «За искреннюю, невыдуманную историю, уважение к её героям, за позитив, которого так не хватает в современном кинематографе». Победитель в номинации «Лучшая заявка на документальный фильм» – «Во Чокойской стороне», автор Дмитрий Головин – «За горячий призыв сохранить память о староверах, уникальном наследии Забайкалья». Александру Егорову, автору сценария «Моя иллюзия», вручили диплом «За актуальность молодежной тематики и несомненный кинематографический дар».



В номинации «Приз за лучший короткометражный художественный фильм» победил фильм «Счастливый билет» (из цикла «Недетские истории»), режиссёр Андрей Корф. В номинации «Приз за лучший короткометражный фильм, снятый в Забайкальском крае» – фильм «Врач», режиссёр Максим Юсупов. Диплом «За воспитание новых творческих кадров Забайкалья» получили студии «Объектив» и центр социального образования и развития «Открытый мир», город Чита.



Кинофестиваль проходил в регионе с 30 мая по 2 июня. Творческие встречи с известными артистами, 44 показа конкурсных фильмов и другие мероприятия фестиваля состоялись в Чите, Петровск-Забайкальском, Красночикойском, Улётовском, Газимуро-Заводском, Краснокаменском, Агинском районах края. Всего их посетили более 22 тысяч человек.



Несмотря на завершение основной конкурсной программы, с 3 до 5 июня пройдут творческие встречи с известными артистами и кинопоказы в Балейском, Нерчинском и Сретенском районах, сообщает пресс-служба Правительства Забайкалья.

