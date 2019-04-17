Экс-глава села в Бурятии незаконно поставила свою дочь в очередь на жильё

Виновница пыталась обжаловать приговор



Приговором Прибайкальского районного суда Бурятии от 4 февраля 2019 года осуждена бывшая глава муниципального образования – сельского поселения «Татауровское» за служебный подлог и приготовление к мошенничеству, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.



Суд приговорил её к одному году шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах местного самоуправления на срок 1 год.



- Судом установлено, что в феврале 2017 года женщина, являясь главой сельского поселения «Татауровское», подписала незаконное постановление о постановке своей дочери на учёт в качестве нуждающейся в жилом помещении. Преступные действия должностного лица не были доведены до конца по независящим от неё обстоятельствам, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Женщина не согласилась с квалификацией и назначенным наказанием и обжаловала приговор в апелляционном порядке. Верховным судом Бурятии жалоба оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.