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Экс-глава села в Бурятии незаконно поставила свою дочь в очередь на жильё

Экс-глава села в Бурятии незаконно поставила свою дочь в очередь на жильё
Общество,  Фото:pixabay.com
Виновница пыталась обжаловать приговор

Приговором Прибайкальского районного суда Бурятии от 4 февраля 2019 года осуждена бывшая глава муниципального образования – сельского поселения «Татауровское» за служебный подлог и приготовление к мошенничеству, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Суд приговорил её к одному году шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах местного самоуправления на срок 1 год.

- Судом установлено, что в феврале 2017 года женщина, являясь главой сельского поселения «Татауровское», подписала незаконное постановление о постановке своей дочери на учёт в качестве нуждающейся в жилом помещении. Преступные действия должностного лица не были доведены до конца по независящим от неё обстоятельствам, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Женщина не согласилась с квалификацией и назначенным наказанием и обжаловала приговор в апелляционном порядке. Верховным судом Бурятии жалоба оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.
прокуратура
 
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