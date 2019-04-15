Уроженка Бурятии не стала самой красивой россиянкой

13 апреля в концертном зале Барвиха Luxury Village в Подмосковье состоялась 27-я церемония финала национального конкурса «Мисс Россия». Среди участниц была представительница Бурятии Намжилма Доржиева.
К сожалению, бурятская красавица не смогла завоевать главных титулов.
Обладательницей звания «Мисс Россия 2019» и короны из белого золота, бриллиантов, рубинов, сапфиров и жемчуга стала Алина Санько из Азова. Девушка сможет представлять Россию на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».
Звание 1-й Вице-мисс Россия 2019 досталось Арине Вериной из Екатеринбурга, 2-й Вице-мисс стала Ралина Арабова из Татарстана. Конкурсантки, занявшие второе и третье место, традиционно получили гранты на обучение в любом высшем учебном заведении.
В номинации «Народный выбор» победила Елена Пановникова из Тобольска. За неё проголосовало 8983 человека.
Уроженка Бурятии не расстроилась, а поблагодарила всех за поддержку и рада полученному опыту. Откровенную публикацию она сделала на своей странице в Instagram.
- Я вас всех так люблю! Мне так радостно за каждого... за победы и за поражения, ведь это составляет всю нашу жизнь и делает нас теми, кто мы есть. В нашей жизни есть любовь и это наша главная победа! Я увидела настоящее достоинство в глазах каждой на этой сцене! Надеюсь на то, что наша страна встанет на ноги. Власть и деньги перестанут иметь влияние на прекрасный пол и делать из нас удобных кукол. Женщина имеет связь с мирозданием и так создаёт настоящую любовь вокруг себя. Пока мы те, какими нас хотят видеть, мы не имеем подлинной красоты каждой. Свобода – это источник вдохновения и так мы даём этому миру, - написала она.
Намжилма вместе с остальными красотками готовилась к финалу в течение трёх недель. Она встречалась с победительницами прошлых лет, участвовала в фотосессии, проходила творческие, интеллектуальные и другие этапы конкурса. На конкурсе национальных костюмов Намжилма Доржиева предстала в шёлковом синем платье с интересным головным убором.
Девушка учится на дизайнера в Первом московском образовательном комплексе. Она успешно совмещает учёбу с работой стилиста. В свободное время участвует в съёмках и показах.
В подарок дирекции конкурса «Мисс Россия» Намжилма преподнесла эксклюзивные куклы от Даши Намдакова. Их она сравнила со своим детством и братом-близнецом.
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Мой подарок для дирекции конкурса "Мисс Россия" 2 авторские куклы Даши Намдакова♥️ Эти куколки олицетворяют мое шальное детство с братом-двойняшкой Дугаром... Они так смотрят друг на друга, как будто что-то задумали натворить. Правда же?😈😈 Это про нас...Постоянно что-то чудили: на речку убегали, воровали редиски у соседей, в луже купались😂👌🏻 Обожаю своё детство в Могойтуе♥️ #миссроссия #миссроссия2019 #missrussia #missrussia2019 #бурятия #уланудэ
В прошлом году Намжилма победила в конкурсе «Краса Бурятии».
В 2018 году Бурятию на конкурсе «Мисс Россия» представляла Юлия Олзоева. Она также не смогла завоевать титул самой красивой россиянки.