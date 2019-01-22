Юные борцы Бурятии завоевали медали межрегионального турнира

Вольники из Тунки взяли 5 медалей соревнований



19 января в Иркутской области состоялся III Межрегиональный турнир по вольной борьбе памяти отличника народного просвещения РФ Хайрулина К. Н. Об этом сообщается в группе Тункинского района в соцсети.



На турнир сошлись 360 спортсменов из Иркутской области, Тывы, Монголии и Бурятии. Бурятию представляли на турнире воспитанники Тункинской спортивной школы, которые показали хорошие результаты. Так, по итогам соревнований золото завоевал Аюр Жигжитов в весовой категории до 71 кг. Серебряные медали взяли Эрдэни Ивахинов (60 кг) и Амгалан Шенхоров (48 кг). Бронзовые медали достались Хэшэгто Цыдендамбаеву (32 кг) и Эрдэму Халудорову (71 кг).

