Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Января

17 Января

Популярное

Школьники Бурятии примут участие в итоговом собеседовании

Школьники Бурятии примут участие в итоговом собеседовании
Общество,  Фото:pixabay.com
Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе – это самостоятельная процедура допуска к ГИА

Министерство образования и науки Бурятии напоминает, что заявление на участие в итоговом собеседовании по русскому языку для девятиклассников необходимо подать до 30 января по месту обучения.

Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе - это не «устная часть» ОГЭ по русскому языку, а самостоятельная процедура допуска к ГИА.

Участникам итогового собеседования будет предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.

Результатом итогового собеседования будет являться «зачёт» или «незачёт».

Будет предусмотрено три даты проведения устного собеседования в 9 классах (в 2018-2019 учебном году это 13 февраля, 13 марта и 6 мая), что даёт две попытки школьникам пересдать при получении незачёта, либо возможность пройти устное собеседование в один из дополнительных дней при неявке по уважительной причине. В основной срок 13 февраля участие в итоговом собеседовании примут более 1 миллиона девятиклассников по всей стране.

Проверка ответов участников итогового собеседования по русскому языку завершается не позднее, чем через пять календарных дней с даты его проведения. Таким образом, обучающиеся будут ознакомлены с результатами итогового собеседования не позднее 19 февраля.

За дополнительной информацией можно звонить по телефонам горячей линии ЕГЭ: 8(3012) 213597; 8(3012) 201050, сообщили в пресс-службе министерства. 
экзамены
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Студенты общежитий Улан-Удэ поборются в битве бууз
Студенты общежитий Улан-Удэ поборются в битве бууз
Общество, 18.01.2019
Для молодёжи в честь Сагаалгана подготовили много мероприятий
В Бурятии Свято-Троицком монастыре крещенские купания продлятся 3 дня
В Бурятии Свято-Троицком монастыре крещенские купания продлятся 3 дня
Общество, 18.01.2019
Добраться до купелей можно на автобусах из Улан-Удэ и Иркутска
Делегация Бурятии участвует в открытии «Года театра» во Владивостоке
Делегация Бурятии участвует в открытии «Года театра» во Владивостоке
Общество, 18.01.2019
На церемонии открытия республику представляет Алексей Цыденов, Соелма Дагаева и другие
Школьники Бурятии примут участие в итоговом собеседовании
Школьники Бурятии примут участие в итоговом собеседовании
Общество, 18.01.2019
Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе – это самостоятельная процедура допуска к ГИА
В Улан-Удэ возобновили движение трамваев по Ключевской
В Улан-Удэ возобновили движение трамваев по Ключевской
Общество, 18.01.2019
Работы на кольцевой развязке завершились раньше на два дня
В Улан-Удэ накормили более 20 бомжей
В Улан-Удэ накормили более 20 бомжей
Общество, 18.01.2019
Прошёл очередной рейд по выявлению и обслуживанию лиц без определённого места жительства
За сутки с улиц Улан-Удэ вывезено 1259 кубометров снега
За сутки с улиц Улан-Удэ вывезено 1259 кубометров снега
Общество, 18.01.2019
На устранение гололёда использовано около 50 тонн песка
Финал зимней спартакиады учащихся России пройдёт в Байкальске
Финал зимней спартакиады учащихся России пройдёт в Байкальске
Общество, 18.01.2019
Ожидается, что в соревнованиях по горнолыжному спорту примут участие около 120 спортсменов из более 20 регионов России

В Улан-Удэ презентуют книгу певицы Сабрины Амо
В Улан-Удэ презентуют книгу певицы Сабрины Амо
Общество, 18.01.2019
Книга выпущена тиражом в 300 экземпляров
Борицы Бурятии завоевали 3 медали всероссийского турнира
Борицы Бурятии завоевали 3 медали всероссийского турнира
Общество, 18.01.2019
В копилке сборной республики одно золото и две бронзы
Алиса Жамбалова отправится на этап Кубка мира
Алиса Жамбалова отправится на этап Кубка мира
Общество, 18.01.2019
Бурятская лыжница вошла в состав сборной России
Юные дзюдоисты Бурятии поборются за путёвки на первенство ДФО
Юные дзюдоисты Бурятии поборются за путёвки на первенство ДФО
Общество, 18.01.2019
В Улан-Удэ состоится первенство Бурятии по дзюдо среди юношей

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^