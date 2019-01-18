Школьники Бурятии примут участие в итоговом собеседовании

Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе – это самостоятельная процедура допуска к ГИА



Министерство образования и науки Бурятии напоминает, что заявление на участие в итоговом собеседовании по русскому языку для девятиклассников необходимо подать до 30 января по месту обучения.



Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе - это не «устная часть» ОГЭ по русскому языку, а самостоятельная процедура допуска к ГИА.



Участникам итогового собеседования будет предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.



Результатом итогового собеседования будет являться «зачёт» или «незачёт».



Будет предусмотрено три даты проведения устного собеседования в 9 классах (в 2018-2019 учебном году это 13 февраля, 13 марта и 6 мая), что даёт две попытки школьникам пересдать при получении незачёта, либо возможность пройти устное собеседование в один из дополнительных дней при неявке по уважительной причине. В основной срок 13 февраля участие в итоговом собеседовании примут более 1 миллиона девятиклассников по всей стране.



Проверка ответов участников итогового собеседования по русскому языку завершается не позднее, чем через пять календарных дней с даты его проведения. Таким образом, обучающиеся будут ознакомлены с результатами итогового собеседования не позднее 19 февраля.



За дополнительной информацией можно звонить по телефонам горячей линии ЕГЭ: 8(3012) 213597; 8(3012) 201050, сообщили в пресс-службе министерства.

