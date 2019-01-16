Об этом сообщил экс-глава Бурятии Вячеслав Наговицын
В селе Джида в Бурятии разместят воинскую часть инженерных войск. Там будет служить более пятисот человек. Об этом сообщил экс-глава Бурятии, а ныне сенатор в Совете федерации от республики Вячеслав Наговицын на своей странице в Facebook.
Такой ответ он получил на письмо от министерства обороны России.
- Напомню, что во время моих встреч в октябре прошлого года с депутатами и главами поселений Джидинского района ко мне обратились с просьбой - посодействовать в возвращении в Джиду крупной военной части. От военных зависели рабочие места и налоги, участие военных важно и для патриотического воспитания. Поэтому я обратился в минобороны, - написал Вячеслав Наговицын.
В министерстве ему сообщили, что формирование воинской части инженерных войск Восточного военного округа планируется «в ближайшей перспективе». Это позволит частично трудоустроить местных жителей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре прошлого года Вячеслав Наговицын получил пост представителя Совета Федерации в правительстве России.
В Джиде появится воинская часть на 500 человек
Общество, Фото:
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