Вячеслав Наговицын получил новое назначение

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Он будет отстаивать интересы Совета Федерации в правительстве России



Экс-глава Бурятии, а ныне сенатор Вячеслав Наговицын получил пост представителя Совета Федерации в правительстве России. За его кандидатуру проголосовали единогласно. Наговицын поблагодарил коллег на своей странице в Facebook.



«Благодарю коллег, которые сегодня единогласно поддержали мою кандидатуру на пост представителя Совета Федерации в Правительстве России, за это проголосовали 159 членов Совфеда. Принимаю как поручение Председателя Совета Федерации поздравление и наказ Валентины Ивановны Матвиенко – «чтобы достойно отстаивал интересы региона и Совета Федерации в Правительстве России»», - написал он.



Прежде данный пост занимал сенатор от Ингушетии, заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Мухарбек Дидигов.

