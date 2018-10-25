Он будет отстаивать интересы Совета Федерации в правительстве России
Экс-глава Бурятии, а ныне сенатор Вячеслав Наговицын получил пост представителя Совета Федерации в правительстве России. За его кандидатуру проголосовали единогласно. Наговицын поблагодарил коллег на своей странице в Facebook.
«Благодарю коллег, которые сегодня единогласно поддержали мою кандидатуру на пост представителя Совета Федерации в Правительстве России, за это проголосовали 159 членов Совфеда. Принимаю как поручение Председателя Совета Федерации поздравление и наказ Валентины Ивановны Матвиенко – «чтобы достойно отстаивал интересы региона и Совета Федерации в Правительстве России»», - написал он.
Прежде данный пост занимал сенатор от Ингушетии, заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Мухарбек Дидигов.
Вячеслав Наговицын получил новое назначение
Власть, Фото:
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