За самое оригинальное селфи в музее Улан-Удэ дадут подарок

Горожан приглашают на акцию #MuseumSelfie
Как сообщал «Байкал-Daily»
, 17 января пользователи социальных сетей по всему миру публикуют селфи-фотографии из самых разных музеев. Фото можно публиковать во всех социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter. Улан-удэнцев также приглашают присоединиться к акции.
Можно публиковать фотографии в Сети, сделанные как 17 января, так и ранее.
В музее истории Улан-Удэ акция проходит сегодня.
- Для участия в акции приглашаем вас в музей истории города. Всё просто: сделать селфи рядом с понравившимся экспонатом и опубликовать его, поставив хэштег #MuseumSelfie и тегом музей истории города # museumuu, - сообщают организаторы в соцсети.
За самое оригинальное селфи горожан ждёт небольшой подарок от музея.
Горожан приглашают на акцию #MuseumSelfie
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