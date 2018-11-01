На его автомобиль упал с крыши снег
Обращаясь в суд, улан-удэнец просил взыскать с управляющей компании сумму восстановительного ремонта своего автомобиля. Из-за некачественной уборки крыши на его машину упал снег и лёд. На транспортном средстве были вмятины, в передней и задней части крыши кузова машины был снег. Кроме автомобиля заявителя пострадало ещё две машины. При этом ограждающих лент не было.
В «управляшку» была подана претензия. Однако в добровольном порядке организация удовлетворить требования отказалась. В компании утверждали, что крыши были очищены от снега в срок и надлежащим образом.
Однако суд удовлетворил требования автовладельца, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.
При этом в суде разъясняют, что чистка кровли от снега, наледи и сосулек входит в обязанности управляющей компании. Но собственникам необходимо быть внимательнее, поскольку в весенний период начинается таяние снега. Паркуясь, автовладельцам стоит учитывать это обстоятельство, а также обращать внимание на объявления, таблички и ограждения.
Улан-удэнец отсудил у «управляшки» ремонт машины
Общество, Фото:
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