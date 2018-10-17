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В Иркутске заложили капсулу времени на месте Центра по хоккею с мячом

В Иркутске заложили капсулу времени на месте Центра по хоккею с мячом
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
В Иркутске началось строительство Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом

Сегодня на месте строительства состоялась церемония торжественной закладки капсулы с посланием потомкам.

В мероприятии приняли участие губернатор Иркутской области Сергей Левченко, члены правительства, представители администрации Иркутска и АО ХК «СДС» - организации, выигравшей электронный аукцион на строительство спортивного объекта. Почётными гостями церемонии стали президент региональной Федерации хоккея с мячом Владимир Матиенко и старший тренер Федерации Иркутской области по конькобежному спорту Ольга Тарасова. Также на мероприятие были приглашены дети, проходящие спортивную подготовку в спортивной школе по хоккею с мячом «Сибскана», сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Новый спортивный комплекс даст возможность Иркутской области стать всероссийским и международным центром развития хоккея и конькобежного спорта в азиатской части России. Уверен, что благодаря работе Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта в нашем регионе вырастут новые спортивные звезды, спортсмены Приангарья смогут значительно улучшить свое мастерство и не раз порадовать нас своими победами. Для жителей ледовый комплекс станет любимым местом для занятий спортом и отдыха, - сказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Хоккей с мячом является одним из самых популярных видов спорта в регионе. На территории Иркутской области в 29 муниципальных образованиях свыше 4 тысяч человек регулярно играют в русский хоккей. Более 150 тысяч болельщиков ежегодно посещают домашние матчи с участием команды «Байкал-Энергия», которая достойно представляет Иркутскую область в играх Суперлиги чемпионата России.


капсула времени
 
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