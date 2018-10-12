Улан-удэнцы вторые сутки остаются без света

После ремонта не включилась подстанция



Накануне, 11 октября, после проведения плановых работы с 10:00 до 22:00 не включилась подстанция в частном секторе посёлке Забайкальский в Улан-Удэ. Без света остались 6 ДНТ: «Родник», «Учитель», «Энергостроитель», «Ручей», «Сосновый», «Берёзка».



Энергоснабжение в тот же день не было восстановлено. Продолжение работ запланировано на сегодня, 12 октября, сообщается в оперативной сводке по городу.

