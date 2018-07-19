В Улан-Удэ строят 2-этажный дуган

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Дуган в столице Бурятии строят выходцы из Закаменского района



В июле в Улан-Удэ по улице Гурульбинская началось строительство дугана от Закаменского района. Землю, на которой будет находиться здание взяли в аренду. Дуган будет двухэтажным, размером 10 на 18 метров.



- Строительство уже началось, возводится каркас первого этажа, - рассказал «Байкал-Daily», председатель местной буддийской религиозной организации дуган «Даша Самдэнлин» в Закаменске Балдан Боршонов.



Необходимость в храме возникла после того, как в Улан-Удэ стали переезжать жители Закаменска. Выходцы из района стали просить возведения такого дугана. Закаменцы жертвуют средства на его строительство.



Сейчас дуган возводится в основном на пожертвования жителей, а также на личные средства религиозной организации. Но денег на строительство не хватает, в связи с чем представители «Даша Самдэнлин» объявили сбор средств и просят помочь всех неравнодушных жителей.



- Обращаемся ко всем, кто имеет благое намерение участвовать в реализации строительства дугана и надеемся на вашу помощь. Обращаемся ко всем буддистам и людям доброй воли с просьбой оказать финансовую помощь и материальное содействие в строительстве дугана, - обратились организаторы стройки.



Реквизиты для желающих оказать помощь указаны по ссылке - https://vk.com/id469968992?w=wall469968992_11%2Fall

