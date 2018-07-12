Бурятию посетили автопутешественники из Татарстана (фото)

Экспедиция по плану должна занять 30 дней, сообщает министерство спорта и молодёжной политики республики. В процессе поездки мужчины снимают небольшие видеоклипы о каждом городе и рассказывают о достопримечательностях.







- Мы расцениваем экспедицию, как подготовку к будущей, более масштабной Транс-Азиатской экспедиции. Мы хотим показать, что путешествовать по России это круто и интересно. Территория нашей страны разнообразна интересными местами, по которым можно и нужно путешествовать на автомобиле, - рассказывает участник экспедиции Фёдор Алексеев.











В Бурятии путешественники уже посетили Иволгинский дацан.





- Иволгинский дацан - это буддийский монастырь, находящийся недалеко от Улан Удэ. Складывается ощущение, что ты попал в Тибет или в Китай и не удивительно ведь дацан является центром буддизма России, где находится тело Хамбо-ламы Итигэлова, который впал в нирвану в 1927 году, его тело было захоронено в кедровом коробе в позе лотоса и только в 2002 году его извлекли из земли и перенесли в дацан, - поделились впечатлениями путешественники.











Фёдор Алексеев директор спортивного клуба «Легионер». Из-за любви к спорту в каждом городе он проводит тренировки по Тайскому боксу. Не стал исключением и Улан-Удэ. По приглашению президента Федерации тайского бокса Бурятия - Жаргала Очирова, путешественник посетил одну из тренировок.







Участники экспедиции Фёдор Алексеев и Даниил Балтачёв путешествуют от Набережных Челнов до Магадана, и в обратном направлении. Маршрут автоэкспедиции проходит через 19 городов России. Путешественники уже преодолели восемь городов, в том числе и Улан-Удэ.