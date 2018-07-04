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В Бурятии ухудшится погода

Общество, 
По данным Бурятского ЦГМС, смещение активного циклона 5 июля по юго-западу и южному Прибайкалью, с дальнейшим распространением на остальную территорию республики вызовет дожди, местами сильные дожди, грозы с порывистым ветром, местами возможен град

5 июля по республике по юго-западу дожди, грозы с порывистым ветром, ливни, возможен град. Температура ночью 10-15, днем 19-24, в Закаменском районе до 30 тепла.

По остальной территории ночью без осадков, утром местами по северу туманы, днем по Прибайкалью и югу местами грозы с дождями и порывистым ветром до 15-20 м/с.

Температура ночью 13-18, по северо-востоку до 5-10, днем 27-32, местами по югу и центру до 37, по Прибайкалью 18-23 тепла.

В Улан-Удэ ночью без осадков, к концу дня возможна гроза с кратковременным дождем и порывистым ветром до 15 м/с. Температура ночью 15-17, днем 31-33 тепла, сообщает ГУ МЧС по РБ.
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