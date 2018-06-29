Следующий сезон будет открыт с 1 августа и продлится до 30 ноября
Сезон охоты на медведя в Бурятии завершился 10 июня. За это время было выдано 57 разрешений на любительскую и спортивную охоту. Для регулирования численности животного, было выдано 13 разрешений.
В течение 20 дней после завершения охоты разрешения должны быть возвращены по месту их выдачи с отчётом о добытом звере. После анализа отчётов будет подсчитано количество добытого медведя в сезоне осенней охоты.
Следующий сезон будет открыт с 1 августа и продлится до 30 ноября. Заявления на получение разрешения будут приниматься уже с 18 июля, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов республики Бурятия.
В Бурятии завершился сезон охоты на медведей
Общество, Фото:
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