В Бурятии завершился сезон охоты на медведей

Следующий сезон будет открыт с 1 августа и продлится до 30 ноября



Сезон охоты на медведя в Бурятии завершился 10 июня. За это время было выдано 57 разрешений на любительскую и спортивную охоту. Для регулирования численности животного, было выдано 13 разрешений.



В течение 20 дней после завершения охоты разрешения должны быть возвращены по месту их выдачи с отчётом о добытом звере. После анализа отчётов будет подсчитано количество добытого медведя в сезоне осенней охоты.



Следующий сезон будет открыт с 1 августа и продлится до 30 ноября. Заявления на получение разрешения будут приниматься уже с 18 июля, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов республики Бурятия.

