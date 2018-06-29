Улан-удэнский театр получил благодарность от дочери автора «Попугайчика Пая»

В начале июня в театре имени Бестужева прошла премьера детского спектакля
В Русском драматическом театре имени Бестужева 3 июня прошла премьера детского спектакля «Попугайчик Пай» по пьесе Йордана Тодорова. На днях в театр пришло благодарственное письмо от дочери автора, которой после премьеры была послана запись постановки.
В письме говорится:
«Популярная история о Попугайчике Пае порадовала детей и взрослых в дальних странах. Теперь и Бурятия, Улан-Удэ, театр им. Бестужева открыли веселую игру. С безупречным мастерством режиссер, актёры, художник, композитор, все участники постановки создали динамичное, увлекательное, красочное, красивое зрелище. Актриса, играющая роль Попугайчика Пая, впечатляет своей универсальностью. Все в ней настолько естественно, элегантно, талантливо. Актеры невероятно яркие, захватывающие, костюмы тоже, благодаря талантам художника и фантазии режиссера. Зритель попадает в компанию настоящих птиц, животных и забывает о внешнем мире. Реакции детей показывают, насколько точно прочитана пьеса и насколько чудесно художники ее воссоздали. Обращение к аудитории – это здорово! Искренность детей – главный признак успеха пьесы. Я была очень впечатлена динамикой. Музыка увлекает, стихи и ритмы заставляют всех танцевать, петь. Костюмы – яркие, красивые и делают актеров забавными персонажами прекрасного мира.
Я очень рада, что так далеко от Варны, где впервые появился «Попугайчик Пай» на сцене Государственного театра кукол во главе с Йорданом Тодоровым, теперь и у детей Бурятии есть возможность увидеть эту историю. Будьте свободны, счастливы, друзья, и воплотите свои мечты. От души я желаю всего этого всей команде театра. Ещё я впечатлена тем, что актеры пишут песни, стихи, прекрасно танцуют, поют и приносят радость! Аюр Доржиев, будь счастлив, тебя ждет большой успех в качестве режиссёра».
«Попугайчик Пай» стала последней опубликованной Йорданом Тодоровым книгой, посвященной его правнукам Християне и Пресияну. Это работа показывает настоящую преданность автора самым маленьким читателям.
Справка:
Йордан Тодоров – писатель, драматург, режиссёр, общественный деятель. Он родился в 1930 году в Новом Пазаре в Болгарии. Окончил Софийский университет. Является основателем, первым директором и главным редактором издательства в Варне «Георги Бакалов». В течение многих лет был директором Варненского театра кукол. Под его руководством труппа достигла всемирного художественного уровня и стала ведущим театром в Болгарии. Он автор более 10 романов, рассказов, эссе, пьес для детей и взрослых, которые сегодня играются во многих странах мира и в Болгарии.
В 1970 году он создал международный фестиваль кукольных искусств «Золотой дельфин», который привлёк внимание выдающихся не только болгарских, но и других зарубежных писателей к проблемам кукольного театрального искусства для детей и взрослых.
Йордан Тодоров является членом болгарских творческих союзов, представитель Болгарии в UNIMA, лауреат многих государственных премий и других национальных и муниципальных наград.
Улан-удэнский театр получил благодарность от дочери автора «Попугайчика Пая»
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