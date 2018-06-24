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Этнографический музей Бурятии гуляниями отметил своё 50-летие

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Этнографическом музее народов Забайкалья 23 июня состоялось народное гуляние, посвященное 50-летию музея. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж

Представление с шутками и прибаутками Тарбагатайского народного театра «Гоп-компания» не оставило без улыбки и хорошего настроения ни одного гостя. Желающие поиграли в подвижные народные игры, а также поучаствовали в мастер-классах резьбы по дереву, плетению корзин, рыболовных сетей, изготовлению ложек, вязанию половиков. Приобрести уникальный сувенир, изготовленный по традиционной технологии, гости смогли на «Ярмарке незабытых ремесел» в которой приняли участие мастера Бурятии.

- Смотрите какие у нас половики! Вяжем их из оставшихся лоскутков поношенной одежды. Ничего не выкидывается. Старый халат, старое платье приобретают новую жизнь в наших руках. Делаем из старья продольные лоскутки. Связываем их друг с другом и с помощью спиц плетем половичок, - рассказала пожилая мастерица с необычным семейским именем Харитина Леонтьевна Емельянова из села Куйтун Тарбагатайского района.

Рядом с Харитиной Емельяновой оказались мастер резьбы по дереву Александр Зайцев и художница по росписи Людмила Зайцева из села Надеино Тарбагатайского района. Глядя на расписные изделия, а это не только поделки из дерева, но и пасхальные яйца, сложно себе представить какой кропотливой, ювелирной работы требует художественная роспись.

Если одно народное мастерство требует усидчивости и легкой руки, то другое – ковка изделий – силы и ловкости.

- Мужики сегодня каши мало что ли съели, - сказал с улыбкой мастер-универсал, кузнец Владимир Яценко из Улан-Удэ, - не могут нормально выковать юбилейную медаль.

Как пояснил Владимир, специально к юбилею он изготовил «штамп» с изображением центральных ворот Этнографического музея. Этот «штамп» кладут поверх раскаленного железа и силой удара молота впечатывают рисунок. Таким образом, и получается памятная медаль.
Известный у себя на родине в Тарбагатайском районе и на сайте проза.ру, писатель Геннадий Парфенович Гусляков показал гостям необычные мастер-классы по плетению рыболовных сетей и как раньше семейские изготавливали сруб для бани.

- Рыбачили на Селенге. Длина сетей, чтобы пройтись по реке, должна была быть не менее 120 метров. Тогда плели 60 метров, так как нить была только хлопковая. Очень ненадежная. После рыбалки такие сети срочно нужно было обсушивать, - рассказал писатель-рыболов.

О мастер-классе плетении корзин, лукошек рассказал народный мастер Иннокентий Гантимуров, житель села Большой Куналей Тарбагатайского района.

- Плету корзины из ивовых ветвей. В отличие от обычных ведер, мои корзины обладают, кроме того, что воздух пропускают, обеззараживающими свойствами.

Отметим, что во всех комплексах музея прошли выступления фольклорных коллективов, благодаря которым, музейные комплексы «ожили» для гостей музея. Программу праздника представили коллективы Тарбагатайского района: народный театр эстрадных миниатюр Гоп-компания, народный семейский хор «Былина», народный ансамбль казачьей песни «Воскресение», ансамбль народного шлягера «Межа», детский образцово-показательный ансамбль «Черпачок». В комплексах музея прошли летние обряды и игры Центра эвенкийской культуры «Арун», а также порадовал гостей фольклорный ансамбль «Хараасгай».

Гости Этнографического музея полакомились наваристым супом в формате полевой кухни. И завершилось мероприятие угощением гостей пирогом с надписью «50 лет музею», сообщает пресс-служба минкульта РБ.

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