Кино под открытым небом будут показывать в Иркутске

Первым фильмом сезона станет документальная лента «Горы»



Проект Дома кино «Кино под открытым небом» в Иркутске в этом году стартует 23 июня. Показы будут проходить на новой площадке – в спорт-парке «Поляна», расположенном по левому берегу Ангары. Как и в предыдущие годы, в рамках проекта будут демонстрироваться новинки кинематографа.



Первым фильмом сезона станет документальная лента «Горы» австралийского режиссёра Дженнифер Пидом, которая уже 10 лет специализируется на фильмах об экстремальных видах спорта. Картина поднимает основной вопрос, чем склоны гор влекут к себе человечество испокон веков – сами горы или дерзость одиночек, что стремятся подняться «выше неба»?



В первой половине лета показы будут начинаться в 22:30, с конца июля сеансы сместятся на 22:00 – каждый день при условии хорошей погоды.



Проект «Кино под открытым небом» существует с 2012 года. За это время на открытом воздухе было проведено около 300 сеансов, сообщает пресс-служба минкульта Иркутской области.

