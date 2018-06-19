Сегодня началась конкурсная программа международного фестиваля детских и молодежных цирковых коллективов «Мир, где торжествует цирк»
Выступить впервые на манеже бурятского цирка приехали детские цирковые коллективы из Новокузнецка, Белогорска Амурской области. Рады снова посетить Улан-Удэ юные цирковые из Усолья-Сибирского, Ангарска и т. д. Председатель жюри фестиваля - Сергей Игнатов, дважды обладатель титула «Лучший жонглёр мира». Члены жюри – советник председателя Союза цирковых деятелей России Григорий Островский, Ценд-Очир Сэлэнгэ, заслуженная артистка Монголии и др.
Лучший жонглер мира Сергей Игнатов впервые приехал в Бурятию и впечатлен достопримечательностями республики. Он объездил с гастролями 20 стран, наша республика покорила его своим радушием и гостеприимством.
- Номера юных артистов – это сгусток энергии, бесстрашия и артистизма. Невозможно смотреть без волнения, как поднимается под купол шапито 5-летняя воздушная гимнастка, как выдерживают большие нагрузки гуттаперчевые девочки, - сообщили в минкульте Бурятии.
23 июня в 13.00 – гала-концерт фестиваля, где зрители прикоснутся к великому цирковому искусству в исполнении юных артистов.
- Я завидую им, у них еще все впереди, - делится председатель жюри фестиваля, Сергей Игнатов.
В Улан-Удэ прибыл «Лучший жонглёр мира»
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