ОНФ Бурятии: «Территориальная схема по обращению с отходами неидеальная»

Эксперты предлагают новые методы решения проблемы и указывают на ошибки властей в логистике



Представители ОНФ Бурятии подвергли критике систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.



- Эту функцию отобрали у местного самоуправления, а должны были быть региональные операторы, которые должны всё это делать. Региональных операторов нет, в результате городские власти Улан-Удэ не смогли создать новый полигон. Слава богу, сейчас нас выручает частный полигон, в который вывозятся твёрдые коммунальные отходы. Иначе бы наступила катастрофа. Местные поселковые органы власти перестали убирать отходы на берегу Байкала, потому что у них отобрали эту функцию. А региональные операторы опять же не появились. То есть сейчас существуют такие большие проблемы, - сообщил руководитель Центра общественного мониторинга экологии и защиты леса ОНФ Бурятии, эколог и геолог Евгений Кислов.



Общественников смущает, что власти всё ещё продолжают разговор о создании общей схемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Байкальского регионе.



- Мне кажется, что в центре не очень понимают специфику, что везти отходы из Бурятии в Иркутскую область надо по плохим дорогам и через перевалы, - заявил Кислов.



Ранее Бурятия вошла в десятку самых грязных регионов.



- На данный момент свалок в республике убрано немного, что подтверждает 117 производств, находящихся на службе судебных приставов, то есть эти 117 свалок не убираются. Большинство свалок находится в Улан-Удэ. Факт остаётся фактом – свалки в республике ликвидируются очень тяжело, - сообщил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Алексей Бадмаев.



Территориальная схема с обращением с отходами, которую разработало министерство природы, по его словам, не является идеальной.



- Цена на мусор растёт из-за логистики. Чем дальше везти, тем больше мы платим, - говорит он.



В целом ситуация со свалками в Бурятии плачевная.



На «Форуме действий» в Москве была презентована компания, которая при помощи космического мониторинга исследует каждое муниципальное образование на количество выделяемого мусора. Компьютер автоматически просчитывает логистику и высчитывает, где поставить полигоны, откуда перевозить и куда будет везтись мусор на переработку.



- Сейчас мы возим в Иркутск. Полигоны значит будут сдвинуты туда. Плюс они рассчитывают тот момент, что город тот же и регион будет расти, рассчитывают тенденцию на последние года. На данный момент в 27 регионах действует территориальная схема, - добавил он.











