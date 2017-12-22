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ОНФ Бурятии: «Территориальная схема по обращению с отходами неидеальная»
Общество, 22.12.2017 20:26
Эксперты предлагают новые методы решения проблемы и указывают на ошибки властей в логистике
Представители ОНФ Бурятии подвергли критике систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
- Эту функцию отобрали у местного самоуправления, а должны были быть региональные операторы, которые должны всё это делать. Региональных операторов нет, в результате городские власти Улан-Удэ не смогли создать новый полигон. Слава богу, сейчас нас выручает частный полигон, в который вывозятся твёрдые коммунальные отходы. Иначе бы наступила катастрофа. Местные поселковые органы власти перестали убирать отходы на берегу Байкала, потому что у них отобрали эту функцию. А региональные операторы опять же не появились. То есть сейчас существуют такие большие проблемы, - сообщил руководитель Центра общественного мониторинга экологии и защиты леса ОНФ Бурятии, эколог и геолог Евгений Кислов.
Общественников смущает, что власти всё ещё продолжают разговор о создании общей схемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Байкальского регионе.
- Мне кажется, что в центре не очень понимают специфику, что везти отходы из Бурятии в Иркутскую область надо по плохим дорогам и через перевалы, - заявил Кислов.
Ранее Бурятия вошла в десятку самых грязных регионов.
- На данный момент свалок в республике убрано немного, что подтверждает 117 производств, находящихся на службе судебных приставов, то есть эти 117 свалок не убираются. Большинство свалок находится в Улан-Удэ. Факт остаётся фактом – свалки в республике ликвидируются очень тяжело, - сообщил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Алексей Бадмаев.
Территориальная схема с обращением с отходами, которую разработало министерство природы, по его словам, не является идеальной.
- Цена на мусор растёт из-за логистики. Чем дальше везти, тем больше мы платим, - говорит он.
В целом ситуация со свалками в Бурятии плачевная.
На «Форуме действий» в Москве была презентована компания, которая при помощи космического мониторинга исследует каждое муниципальное образование на количество выделяемого мусора. Компьютер автоматически просчитывает логистику и высчитывает, где поставить полигоны, откуда перевозить и куда будет везтись мусор на переработку.
- Сейчас мы возим в Иркутск. Полигоны значит будут сдвинуты туда. Плюс они рассчитывают тот момент, что город тот же и регион будет расти, рассчитывают тенденцию на последние года. На данный момент в 27 регионах действует территориальная схема, - добавил он.
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