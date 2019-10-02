В Бурятии ремонтируют дорогу, ведущую к Монголии

Проезжую часть расширят с 7 до 8 метров



По заказу ФКУ Упрдор «Южный Байкал» подрядная организация приступила к капитальному ремонту с 86 по 120 км А-333 Култук – Монды – граница с Монголией.



Федеральные дорожники отфрезеруют устаревшее дорожное полотно, после чего приведут в нормативное состояние земляное полотно, расширят проезжую часть с 7 до 8 метров, выполнят устройство нижнего и верхнего слоев автодороги с использованием щебёночно-мастичного асфальтобетона. Планируется укрепление обочин, обустройство системы водоотвода, монтаж и ремонт водопропускных труб, установка автобусных остановок с переходно-скоростными полосами.



Работы по капитальному ремонту будут проводиться последовательно на четырёх участках в течение трёх лет. Это позволит минимизировать неудобства для автомобилистов и жителей сёл Жемчуг, Охор-Шибирь, Харбяты, Нуган, Кырен Тункинского района Бурятии. Также предусмотрена установка линий искусственного электроосвещения со светодиодными светильниками на остановочных пунктах.



Управление федеральных дорог «Южный Байкал» просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков установленных на объектах производства работ. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, обращайтесь по телефонам службы спасения 112 и оперативного дежурного управления +7(3012) 22-07-24.



Справка:



Протяжённость автомобильной дороги федерального значения А-333 Култук – Монды – граница с Монголией составляет 217 км. Дорога обеспечивает подъезд к ДАПП Монды.



