МегаФон модернизировал существующую телеком-инфраструктуру и расширил ёмкость сети 4G в небольших сёлах Селендума и Кудара-Сомон республики Бурятия. После апгрейда скорость мобильного интернета для абонентов оператора выросла почти в два раза
Инженеры компании расширили сеть четвёртого поколения в диапазоне LTE-2100, что позволило существенно увеличить скорость передачи данных. Благодаря улучшениям теперь ещё больше абонентов могут одновременно пользоваться мобильным интернетом без потери качества соединения. Помимо этого, проведённые работы помогли усовершенствовать VoLTE – технологию, которая позволяет совершать обычные голосовые звонки в сети 4G с более чётким звуком.
Более трёх тысяч жителей сёл теперь могут пользоваться различными цифровыми сервисами на новой скорости: общаться по видеосвязи, пересылать большие объёмы данных даже в период пиковых нагрузок.
Широкая зона покрытия позволяет пользоваться интернетом по всей территории, включая административные здания и образовательные учреждения. Передача данных также доступна многочисленным туристам, приезжающим на экскурсии в воссозданную старинную усадьбу «Дом казака» в селе Селендума.
- Для жителей небольших населённых пунктов мобильный интернет часто является главным способом выхода в глобальную сеть, поэтому развитие сети в отдалённых территориях – наша стратегическая задача. Благодаря инфраструктурным мероприятиям мы обеспечили широкое покрытие 4G ещё в двух сёлах республики и подняли качество и скорость мобильного интернета на новый уровень, – рассказала директор МегаФона в Республике Бурятия Олеся Степанова.
Технические мероприятия в Селендуме и Кудара-Сомоне стали продолжением программы оператора по развитию сети в Бурятии. Так, в прошлом году компания модернизировала базовые станции в сёлах Иволгинск, Баянгол, посёлках городского типа Селенгинск и Каменск. В целом улучшения коснулись свыше 30 тысяч жителей региона.
Скорость мобильного интернета в сёлах Бурятии выросла в 2 раза
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