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В Улан-Удэ пройдёт ярмарка «Белый месяц»

В Улан-Удэ пройдёт ярмарка «Белый месяц»
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятие состоится в ближайшую субботу

На Центральном рынке в Улан-Удэ в преддверии Сагаалгана пройдёт ярмарка «Белый месяц-2023». В субботу, 18 февраля, с 9 утра все желающие смогут продегустировать и приобрести продукцию местного производства.

Покупатели смогут приобрести мясные, молочные, кондитерские изделия, национальные блюда из субпродуктов, а также крафтовые сыры и сувенирную продукцию.

Свои товары представят более 50 производителей республики. Все мясные изделия пройдут ветеринарный контроль.


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ярмарка

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