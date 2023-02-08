В Улан-Удэ пройдёт ярмарка «Белый месяц»

Мероприятие состоится в ближайшую субботу



На Центральном рынке в Улан-Удэ в преддверии Сагаалгана пройдёт ярмарка «Белый месяц-2023». В субботу, 18 февраля, с 9 утра все желающие смогут продегустировать и приобрести продукцию местного производства.



Покупатели смогут приобрести мясные, молочные, кондитерские изделия, национальные блюда из субпродуктов, а также крафтовые сыры и сувенирную продукцию.



Свои товары представят более 50 производителей республики. Все мясные изделия пройдут ветеринарный контроль.





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