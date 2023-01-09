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Лучшие проекты в области туризма получат премии правительства России

Лучшие проекты в области туризма получат премии правительства России
Бизнес, 
Заявки на ежегодную премию в области туризма нужно подать до 1 марта 2023 года

Межведомственный совет по присуждению премий правительства в области туризма объявил о проведении конкурса на соискание премий правительства Российской Федерации в области туризма на 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

- Ежегодная премия правительства Российской Федерации в области туризма позволяет нам выявить лучшие практики отрасли и масштабировать их в субъектах. В стране активно развиваются все виды туризма – горнолыжный, событийный, гастрономический, научно-популярный и другие. По поручению Президента России мы создаём все условия для ускоренного создания туристической инфраструктуры, чтобы россиянам и гостям из других государств было комфортно отдыхать у нас, - призвал представителей туротрасли принять участие в конкурсе вице-премьер, куратор отрасли туризма в Правительстве Дмитрий Чернышенко.

- Работы, материалы и документы соискателей премий предоставляются в Совет не позднее 1 марта 2023 года. Все конкурсные проекты должны быть реализованы на практике (опубликованы либо обнародованы иным способом) не менее чем за год до начала приема заявок, сообщается на странице конкурса.

В 2022 году премию в области туризма от Бурятии получила гендиректор гостиничной компании Дарима Матханова за проект «Гранд Бурятия».

Вся информация о конкурсе размещена на сайте минэкономразвития www.economy.gov.ru в разделе «Туризм».
туризм премия

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