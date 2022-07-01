В Бурятии 15 ресурсоснабжающих организаций незаконно хитрили

На Дальнем Востоке по требованию прокуратуры устраняют нарушения законодательства при установлении тарифов на коммунальные услуги



Во всех регионах Дальневосточного федерального округа прокуроры вскрыли нарушения в сфере государственного регулирования тарифов на коммунальные услуги. Об этом сообщило управление Генеральной прокуратуры РФ в ДФО.



Так, в Бурятии в 15 ресурсоснабжающих организациях выявлено несоответствие объёма фактически понесённых расходов затратам, учтённым при формировании тарифов. Речь идёт о хитрости компаний на общую сумму 293 млн рублей.



Республиканская служба по тарифам мерам прокурорского реагирования эту сумму исключила из необходимой валовой выручки данных предприятий на 2021-2022 гг.



Также факт оказания ООО «Спектр» коммунальных услуг по водоснабжению на территории муниципального образования «Нижнеиволгинское» без установленного тарифа пресечен прокуратурой Бурятии. По итогам рассмотрения представления тариф утверждён, по постановлению прокурора директор предприятия привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ.



В Хабаровском крае по представлениям прокуратуры края исключены из валовой выручки коммунального предприятия, обеспечивающего водоснабжением жителей Селихинского поселения, необоснованные расходы. Тариф на водоотведение для граждан снижен с 1 января на 20 %, пересмотрен тариф на тепловую энергию для более 1 тыс. предпринимателей и юридических лиц городского поселения «Город Советская Гавань» (с 6 407 руб./Гкал до 6 259 руб./Гкал).



По мерам прокурорского реагирования исключены экономически необоснованные затраты из тарифов, установленных на питьевую воду и водоотведение для ООО «Дельта» в Приморском крае и энергоснабжение для МУП «ЛТС» в Еврейской автономной области. Последняя организация по постановлению прокуратуры привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.7.1 КоАП за предоставление недостоверных сведений в орган, отвечающий за тарифы.



В Камчатском крае выявлена преступная схема искусственного завышения тарифов на теплоснабжение АО «Корякэнерго». Путём создания формального документооборота генеральный директор ресурсоснабжающей организации завысил стоимость затрат на приобретенный уголь более чем в три раза. Фиктивно завышенная стоимость топлива включена в валовую выручку общества, что позволило юридическому лицу незаконно получить субсидию, чем причинён ущерб бюджету Камчатского края в размере более 61 млн. рублей. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве.



Петропавловск-Камчатский городской суд признал бывшего руководителя общества виновным и приговорил к 4 годам в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс рублей. Иск о возмещении ущерба на сумму 43 млн рублей судом удовлетворен.





