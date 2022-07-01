 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 июля

30 июня

Популярное

В Бурятии 15 ресурсоснабжающих организаций незаконно хитрили

В Бурятии 15 ресурсоснабжающих организаций незаконно хитрили
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
На Дальнем Востоке по требованию прокуратуры устраняют нарушения законодательства при установлении тарифов на коммунальные услуги

Во всех регионах Дальневосточного федерального округа прокуроры вскрыли нарушения в сфере государственного регулирования тарифов на коммунальные услуги. Об этом сообщило управление Генеральной прокуратуры РФ в ДФО.

Так, в Бурятии в 15 ресурсоснабжающих организациях выявлено несоответствие объёма фактически понесённых расходов затратам, учтённым при формировании тарифов. Речь идёт о хитрости компаний на общую сумму 293 млн рублей.

Республиканская служба по тарифам мерам прокурорского реагирования эту сумму исключила из необходимой валовой выручки данных предприятий на 2021-2022 гг.

Также факт оказания ООО «Спектр» коммунальных услуг по водоснабжению на территории муниципального образования «Нижнеиволгинское» без установленного тарифа пресечен прокуратурой Бурятии. По итогам рассмотрения представления тариф утверждён, по постановлению прокурора директор предприятия привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ.

В Хабаровском крае по представлениям прокуратуры края исключены из валовой выручки коммунального предприятия, обеспечивающего водоснабжением жителей Селихинского поселения, необоснованные расходы. Тариф на водоотведение для граждан снижен с 1 января на 20 %, пересмотрен тариф на тепловую энергию для более 1 тыс. предпринимателей и юридических лиц городского поселения «Город Советская Гавань» (с 6 407 руб./Гкал до 6 259 руб./Гкал).

По мерам прокурорского реагирования исключены экономически необоснованные затраты из тарифов, установленных на питьевую воду и водоотведение для ООО «Дельта» в Приморском крае и энергоснабжение для МУП «ЛТС» в Еврейской автономной области. Последняя организация по постановлению прокуратуры привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.7.1 КоАП за предоставление недостоверных сведений в орган, отвечающий за тарифы.

В Камчатском крае выявлена преступная схема искусственного завышения тарифов на теплоснабжение АО «Корякэнерго». Путём создания формального документооборота генеральный директор ресурсоснабжающей организации завысил стоимость затрат на приобретенный уголь более чем в три раза. Фиктивно завышенная стоимость топлива включена в валовую выручку общества, что позволило юридическому лицу незаконно получить субсидию, чем причинён ущерб бюджету Камчатского края в размере более 61 млн. рублей. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Петропавловск-Камчатский городской суд признал бывшего руководителя общества виновным и приговорил к 4 годам в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс рублей. Иск о возмещении ущерба на сумму 43 млн рублей судом удовлетворен.


прокуратура коммунальные услуги

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии 15 ресурсоснабжающих организаций незаконно хитрили
В Бурятии 15 ресурсоснабжающих организаций незаконно хитрили
Бизнес, 01.07.2022
На Дальнем Востоке по требованию прокуратуры устраняют нарушения законодательства при установлении тарифов на коммунальные услуги
Компании из Бурятии участвуют в выставке «Ворота в Азию» в Монголии
Компании из Бурятии участвуют в выставке «Ворота в Азию» в Монголии
Бизнес, 30.06.2022
Также принимают участие бизнес-делегации из Иркутской области и Забайкалья
МегаФон назвал самые популярные туристические направления
МегаФон назвал самые популярные туристические направления
Бизнес, 30.06.2022
Топ направлений возглавила Белоруссия
В Бурятии МСП возместят часть затрат на новое оборудование
В Бурятии МСП возместят часть затрат на новое оборудование
Бизнес, 28.06.2022
Малому и среднему бизнесу станут доступны новые меры господдержки
В Бурятии в столовой нашли санитарные нарушения
В Бурятии в столовой нашли санитарные нарушения
Бизнес, 28.06.2022
Персонал общепита работал без медкнижек
В Улан-Удэ на месяц отстаёт строительство объекта за 172 млн
В Улан-Удэ на месяц отстаёт строительство объекта за 172 млн
Бизнес, 27.06.2022
Минстрой Бурятии подверг жёсткой критике темпы работ на строящихся сетях водоснабжения
В Чите энергетиков понудили промаркировать опоры ЛЭП
Бизнес, 24.06.2022
В дело вмешалась транспортная прокуратура
В Листвянке торговали омулем и голомянкой без документов
В Листвянке торговали омулем и голомянкой без документов
Бизнес, 24.06.2022
На первый раз предприниматели отделались предупреждением
В Бурятии золотодобытчик отсудил компенсацию за тугоухость
В Бурятии золотодобытчик отсудил компенсацию за тугоухость
Бизнес, 23.06.2022
Мужчина, работавший горнорабочим, стал инвалидом
В Улан-Удэ бизнесменов обучили защите региональных брендов
В Улан-Удэ бизнесменов обучили защите региональных брендов
Бизнес, 22.06.2022
Специалисты Роспатента и ФИПС рассказали о преимуществах при регистрации под географическим указанием или же наименованием места происхождения товара
В Бурятии появятся благоустроенные кемпинги
В Бурятии появятся благоустроенные кемпинги
Бизнес, 22.06.2022
Субсидии на строительство кемпингов выделят из бюджета

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^