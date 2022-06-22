В Улан-Удэ бизнесменов обучили защите региональных брендов









Сегодня в Улан-Удэ прошёл обучающий семинар «Региональные бренды России – новые точки роста». Мероприятие для бизнесменов провели в центре предпринимательства «Мой бизнес».- Для наших предпринимателей это возможность принять участие в семинаре, так как сегодня приехали непосредственно специалисты Роспатента. Именно они принимают заявки в Москве на регистрацию наименований мест происхождения, на регистрацию товарных знаков и на регистрацию географических наименований, - рассказал врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников.Он пояснил, что основная цель семинара – защита интеллектуальной собственности предпринимателей.- Наши предприниматели часто не задумываются о том, что впоследствии им придётся столкнуться с одной проблемой. Когда торговая марка раскрутится, конкуренты могут её «забрать» и производить свои товары под его торговой маркой. Поэтому мы проводим сегодняшний семинар, чтобы предприниматели, кто находится на начальном этапе становления и даже те, кто добился определённых успехов, озаботились этой проблемой и начали думать о том, как зарегистрировать свой проект, - пояснил Алексей Оловянников.Во время семинара эксперты в областях интеллектуальных прав, специалисты Роспатента и Федерального института промышленной собственности рассказывали бурятским предпринимателям о новом объекте интеллектуальной собственности – «Географическое указание». Географическое указание отличается от наименования места происхождения товара (НМПТ), и ГУ может защитить бизнес, выходящий на широкие рынки.- Основное различие ГУ от НМПТ - это возможность производить товар за пределами определённой территории. Например, один компонент делают здесь, а маркируют в западной части России. Товар, зарегистрированный как НПМТ, владеет особыми свойствами и исключительными правами, которое характеризует наименование места, где товар производится, - объяснила начальник отдела средств индивидуализации Роспатента Татьяна Змеевская.Федеральный закон о географических указаниях был принят 27 июля 2021 года. Он позволяет региональным производителям продвигать свой товар с определённого географического места. При этом качество, репутация и другие качества также определяются с места происхождения товара.Необходимое условием для формирования регионального бренда – государственная регистрация средств индивидуализации.После теоретической части специалисты перешли к практике. Предприниматели учились, как правильно составлять и подавать заявку на ГУ и НМПТ. Также на занятии были подробно разобраны вопросы, какие документы прилагаются к заявкам, какие госпошлины должны быть оплачены, предоставляют ли льготы при оплате пошлин и многое другое.- На сегодняшний день регистрация товарных знаков, оформление своих брендов, принимает очень важное значение. Как правило, каждый бизнес начинается с товарного знака. Все хотят, чтобы его компания стала брендом. Если предприниматель зарегистрировал свой товарный знак, как НМПТ или ГУ, то потребитель его продукта, будет знать, откуда этот товар. Соответственно, этот товар обладает определёнными свойствами, которые характерны для этой территории. В этом случае, легче сопрягать свой товарный рынок. Начинаются первые продажи и узнавание данного товара, - поделился мнением местный предприниматель Владимир Карпуков.Специалисты центра предпринимательства «Мой Бизнес» оказывают консультации и помощь в регистрации товарных знаков и проведении патентных исследований, а также готовы подсказать, как защитить и оформить права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, товаров, работ, услуг.«Мой Бизнес» берёт на себя значительную часть расходов. Поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».