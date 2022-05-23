Жителей столицы Бурятии в работе всё чаще вдохновляет исключительно зарплата
Улан-удэнцы стали чаще признаваться, что в работе их вдохновляет исключительно зарплата. Значимость такого мотивирующего фактора, как общение с людьми, в условиях отмены удаленки заметно снизилась. Об этом свидетельствует открытый опрос сервиса SuperJob.
Каждый пятый житель Улан-Удэ (23%) признаётся, что в работе его больше всего вдохновляет зарплата. Каждого десятого (9%) мотивирует достижение поставленных целей, 8% получает удовольствие от самого процесса работы, а 6% — от атмосферы в коллективе.
По 4% опрошенных сообщили, что лучшая мотивация для них — это возможность приносить пользу и общаться с людьми, по 5% вдохновляет интерес, постоянное обучение новому, самореализация и любовь к делу. Возможность творить и решать новые задачи радует по 2%, а развитие способностей и возможность применить знания — по 3%.
Другие источники вдохновения назвали 19% опрошенных: упоминались подходящий график, возможность работать удалённо, благодарность клиентов, ответственность, перспективы, стабильность и т. д.
В том, что в работе их ничего не вдохновляет, признались 12% улан-удэнцев.
Деньги и самореализация чаще мотивируют мужчин, а атмосфера в коллективе и возможность помогать людям — женщин.
12% улан-удэнцев совсем ничего не вдохновляет на работе
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