В регионе смягчили антиковидные ограничения
Власти Иркутской области смягчили антиковидные ограничения. 25 февраля вопрос рассмотрели на заседании оперативного штаба, сообщается на официальном портале региона.
- В целом, ситуация в регионе и уровень коллективного иммунитета в Иркутской области пока не позволяют идти на полную отмену противоэпидемических ограничений. Тем временем, количество новых случаев заражения постепенно идёт на снижение: по сравнению с началом предыдущей недели количество ежедневно выявляемых случаев снизилось на треть и остается практически стабильным на протяжении недели. Значительно выросло количество выздоровлений, болезнь в большинстве случаев протекает в лёгкой форме. Всë это дает нам основания для отмены ряда ограничений, которые были введены в связи с пандемией, - сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
В отношении организаций общепита, кинотеатров, организаций, предоставляющих услуги в области искусства и организации развлечений, сняты ограничения по времени работы.
Кроме того, сняты ограничения на проведение банкетов, корпоративов, других торжественных мероприятий, но при условии 50% заполняемости и соблюдении социальной дистанции.
Также отмечается, что увеличена заполняемость фитнес - центров, бассейнов, кинотеатров до 75 %. Однако требования по предъявлению QR-кодов, а также медицинских справок при посещений отдельных организаций остаются в силе.
Как сообщается на официальном портале правительства Иркутской области, на сегодняшний день запас вакцины в регионе составляет около трехсот тысяч доз. Первый компонент препарата «Спутник V», используется в том числе для ревакцинации. Продолжается прививочная кампания среди подростков - первым компонентом привиты 790 человек, полный курс иммунизации прошли 74 подростка региона.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии решение о снятии запрета на работу баров, кафе и ресторанов по ночам было озвучено 17 февраля.
В Иркутской области сняли ограничения времени работы общепита
Бизнес, Фото:
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