Сбер запустил доставку кредитных карт

Сбербанк запустил сервис бесплатной курьерской доставки кредитных карт клиентам
Благодаря этому сервису бесплатной доставки, больше не надо приходить в офис лично для оформления новой кредитки или перевыпуска карты. Процесс стал полностью удалённым. Доставка бесплатна.
- С помощью этого сервиса мы решили сразу две задачи. За последние две недели мы заметили, как менялся интерес клиентов к носителям кредитных карт. Каждый четвёртый клиент выбирает выпуск кредитной карты без пластика, и 8% от общего количества таких клиентов заказывают доставку пластиковой карты позже. Для клиентов кому все-таки нужен пластик, мы организовали бесплатную доставку кредитных карт. За картой больше не придётся лишний раз ехать в офис, ему доставят карту и передадут лично в руки, - рассказал директор дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка Игорь Ковалёв.
На данный момент сервис курьерской доставки кредитных карт запущен в следующих городах: Астрахань, Балашиха, Барнаул, Белгород, Биробиджан, Брянск, Видное, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волжский, Воронеж, Городище, Грозный, Дзержинский, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Киров, Копейск, Королёв, Красногорск, Краснодар, Красноярск, Курск, Курган, Липецк, Люберцы, Магадан, Махачкала, Москва, Мытищи, Набережные Челны, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Нижневартовск, Новокузнецк, Новосибирск, Одинцово, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Петропавловск-Камчатский, Подольск, Развилка, Реутов, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Смоленск, Сочи, Ставрополь, Сургут, Тамбов, Тверь, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Химки, Чебоксары, Челябинск, Чита, Энгельс, Якутск, Ярославль.
Сервис курьерской доставки дебетовых карт доступен в Сбере с начала 2021 года.
Справка
ПАО Сбербанк — банк в России. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбера — www.sber.ru.
Сбер запустил доставку кредитных карт
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