Сбер запустил доставку кредитных карт

Сбербанк запустил сервис бесплатной курьерской доставки кредитных карт клиентам



Благодаря этому сервису бесплатной доставки, больше не надо приходить в офис лично для оформления новой кредитки или перевыпуска карты. Процесс стал полностью удалённым. Доставка бесплатна.



- С помощью этого сервиса мы решили сразу две задачи. За последние две недели мы заметили, как менялся интерес клиентов к носителям кредитных карт. Каждый четвёртый клиент выбирает выпуск кредитной карты без пластика, и 8% от общего количества таких клиентов заказывают доставку пластиковой карты позже. Для клиентов кому все-таки нужен пластик, мы организовали бесплатную доставку кредитных карт. За картой больше не придётся лишний раз ехать в офис, ему доставят карту и передадут лично в руки, - рассказал директор дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка Игорь Ковалёв.



На данный момент сервис курьерской доставки кредитных карт запущен в следующих городах: Астрахань, Балашиха, Барнаул, Белгород, Биробиджан, Брянск, Видное, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волжский, Воронеж, Городище, Грозный, Дзержинский, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Киров, Копейск, Королёв, Красногорск, Краснодар, Красноярск, Курск, Курган, Липецк, Люберцы, Магадан, Махачкала, Москва, Мытищи, Набережные Челны, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Нижневартовск, Новокузнецк, Новосибирск, Одинцово, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Петропавловск-Камчатский, Подольск, Развилка, Реутов, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Смоленск, Сочи, Ставрополь, Сургут, Тамбов, Тверь, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Химки, Чебоксары, Челябинск, Чита, Энгельс, Якутск, Ярославль.



Сервис курьерской доставки дебетовых карт доступен в Сбере с начала 2021 года.



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