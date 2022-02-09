В Бурятии подсчитали, сколько стоит поход к стоматологу

В Бурятии свой профессиональный праздник отмечают 375 стоматологов
9 февраля - Международный день стоматолога - неофициальный профессиональный праздник врачей-стоматологов, который отмечается во всем мире.
По сообщению Бурятстата, сегодня в республике его празднуют 375 стоматологов и 33 зубных врача.
В январе 2022 года за первичный консультативный осмотр бурятские стоматологи «выкатывали» пациенту чек в среднем на 170,82 рубля, за лечение кариеса - 1786,09 рублей, за удаление зуба под местной анестезией - в среднем 1072, 9 рублей.
По данным Бурятстата, изготовление одного съёмного протеза обойдётся в 9399,46 рублей, изготовление коронки - 5069,75 рублей.
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