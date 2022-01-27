«Что-то на богатом», - комментируют жители столицы Бурятии
В паблике arendazhilya03 появилось одно объявление о сдаче однокомнатной квартиры на улице Смолина в центре Улан-Удэ за, пожалуй, рекордную цену. Арендодатель пишет следующее:
«Сдам квартиру в аренду, на длительный срок. Центр города, удобная развязка, новый дом, в квартире сделан дорогой ремонт, все абсолютно новое, никто не жил. Цена – 40 тысяч рублей, залог за месяц».
Потенциальных жильцов шокировала цена вопроса. Для сравнения, двухкомнатную квартиру в этом же доме можно снять за 20 тысяч рублей в месяц.
В комментариях улан-удэнцы высмеяли предложение, предположив, что за такую сумму даже с условием ремонта, квартиру сдать не удастся.
«Что-то на богатом, сейчас бы квартиру снять за сорокет»,
«С нашими зарплатами-то в 20 000 самое то»,
«Вот сами и живите»,
«Как будто в Париже живёте!? Откуда такие цены народ? В себя придите, в Бурятии нет такой зарплаты в месяц»,
«Квартира очень хорошая! Уважаемый арендатор, Вы и в самом деле думаете, что Вам удастся сдать эту квартиру за такую сумму?»
Некоторые даже специально заходят, чтобы почитать комментарии удивлённых пользователей: «Зайду позже, комментаторы ещё не подъехали», «Лайк, если зашли комменты почитать».
Всё же, в комментариях нашёлся один потенциальный жилец. Он сообщил, что пытался дозвониться до хозяина, но телефон был выключен. А спустя некоторое время стало известно – квартира за 40 тысяч рублей сдана. Несмотря на скепсис пользователей, сдать жильё по такой цене владельцу удалось меньше чем за сутки.
Улан-удэнцев шокировала стоимость аренды за «однушку»
Бизнес, Фото:
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