Улан-удэнцев шокировала стоимость аренды за «однушку»

«Что-то на богатом», - комментируют жители столицы Бурятии



В паблике arendazhilya03 появилось одно объявление о сдаче однокомнатной квартиры на улице Смолина в центре Улан-Удэ за, пожалуй, рекордную цену. Арендодатель пишет следующее:



«Сдам квартиру в аренду, на длительный срок. Центр города, удобная развязка, новый дом, в квартире сделан дорогой ремонт, все абсолютно новое, никто не жил. Цена – 40 тысяч рублей, залог за месяц».



Потенциальных жильцов шокировала цена вопроса. Для сравнения, двухкомнатную квартиру в этом же доме можно снять за 20 тысяч рублей в месяц.



В комментариях улан-удэнцы высмеяли предложение, предположив, что за такую сумму даже с условием ремонта, квартиру сдать не удастся.



«Что-то на богатом, сейчас бы квартиру снять за сорокет»,

«С нашими зарплатами-то в 20 000 самое то»,

«Вот сами и живите»,

«Как будто в Париже живёте!? Откуда такие цены народ? В себя придите, в Бурятии нет такой зарплаты в месяц»,

«Квартира очень хорошая! Уважаемый арендатор, Вы и в самом деле думаете, что Вам удастся сдать эту квартиру за такую сумму?»



Некоторые даже специально заходят, чтобы почитать комментарии удивлённых пользователей: «Зайду позже, комментаторы ещё не подъехали», «Лайк, если зашли комменты почитать».



Всё же, в комментариях нашёлся один потенциальный жилец. Он сообщил, что пытался дозвониться до хозяина, но телефон был выключен. А спустя некоторое время стало известно – квартира за 40 тысяч рублей сдана. Несмотря на скепсис пользователей, сдать жильё по такой цене владельцу удалось меньше чем за сутки.

