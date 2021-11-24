Решение было принято в связи с высокой оценкой прошедшего «Зелёного дня»
Специальные условия по оформлению потребительских кредитов начинают действовать в СберБанке в преддверии новогодних праздников.
- В конце года СберБанк традиционно предлагает специальные условия по потребительским кредитам, ведь именно в предновогоднее время чаще обычного совершаются крупные покупки. Клиенты высоко оценили наше предложение по кредитам в рамках прошедшей акции «Зелёный день», и поэтому мы решили снова предложить особые условия – ставка 5,9% на первое время пользования кредитом. Это позволит снизить платежи по кредиту и более комфортно пользоваться наши продуктам даже после окончания праздников, - заявил Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка.
Подробнее о новых особых условиях можно узнать на сайте Сбербанка.
Справка
ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбер предлагает особые условия в преддверии Нового года
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