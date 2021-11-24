Сбер предлагает особые условия в преддверии Нового года

Решение было принято в связи с высокой оценкой прошедшего «Зелёного дня»



Специальные условия по оформлению потребительских кредитов начинают действовать в СберБанке в преддверии новогодних праздников.



- В конце года СберБанк традиционно предлагает специальные условия по потребительским кредитам, ведь именно в предновогоднее время чаще обычного совершаются крупные покупки. Клиенты высоко оценили наше предложение по кредитам в рамках прошедшей акции «Зелёный день», и поэтому мы решили снова предложить особые условия – ставка 5,9% на первое время пользования кредитом. Это позволит снизить платежи по кредиту и более комфортно пользоваться наши продуктам даже после окончания праздников, - заявил Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка.



Подробнее о новых особых условиях можно узнать на сайте Сбербанка.



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