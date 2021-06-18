В Европу поставят экспресс-тесты на ковид, созданные учёным из Бурятии

Разработка учёного из Бурятии получила европейский сертификат
Весной 2020 года учёный из Бурятии Анжей Жимбиев открыл сбор средств для своего стартапа. Вырученные деньги Жимбиев с командой планировал потратить на разработку экспресс-теста, который по капле крови из пальца за короткое время смог бы определить наличие антител IgM и IgG к коронавирусу. На это требовалось более двух миллионов рублей.
Деньги удалось собрать. Разработка вышла успешной, и недавно компания «Рапид Био» получила европейский сертификат CE mark. Об этом сообщает официальный сайт инновационного центра «Сколково».
В скором времени компания сделает первые поставки в страны Европейского союза. Детали обсуждаются с дистрибьюторами из Франции, Италии, Латвии, Болгарии и Финляндии. Предварительно компания собирается экспортировать несколько миллионов тестов ежемесячно.
Также заявки поданы на поставки экспресс-теста на коронавирус в страны Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.
На сайте «Сколково» отмечается, что экспресс-тест «Рапид Био» позволяет менее чем за 10 минут определить наличие вируса c помощью мазка из носоглотки. Антиген вируса SARS-COV-2 определяется в образце, что является своего рода аналогом ПЦР-теста, но не требует дополнительного оборудования и лабораторных исследований.
- Продукция «Рапид Био» уже доказала свою эффективность и востребованность в России, а выход на территорию Евросоюза – это очередной шаг на пути нейтрализации общемировой угрозы. Огромная ёмкость европейского рынка – он измеряется сотнями миллионов тестов ежемесячно – позволит реализовать внушительный потенциал российских разработчиков экспресс-тестов из «Сколково», - заявил председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.
- Мы очень рады, что теперь высокотехнологичные медицинские изделия российского производства станут доступными в Европейском союзе. Это возможность внести свой вклад в борьбу с глобальной пандемией и продвигать результаты научного труда российских учёных. Наш тест является одним из самых чувствительных и качественных на мировом рынке. Мы благодарим за поддержку фонд «Сколково», правительство Бурятии, фонд Бортника и всех, кто помогал в разработке и продвижении тестов на мировом рынке, - добавил генеральный директор компании «Рапид Био» Анжей Жимбиев.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно, на просветительском марафоне «Новое знание», премьер-министр России Михаил Мишустин поставил в пример разработку учёного из Бурятии перед школьниками и студентами страны.
В Европу поставят экспресс-тесты на ковид, созданные учёным из Бурятии
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