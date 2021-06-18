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В Европу поставят экспресс-тесты на ковид, созданные учёным из Бурятии

В Европу поставят экспресс-тесты на ковид, созданные учёным из Бурятии
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Разработка учёного из Бурятии получила европейский сертификат

Весной 2020 года учёный из Бурятии Анжей Жимбиев открыл сбор средств для своего стартапа. Вырученные деньги Жимбиев с командой планировал потратить на разработку экспресс-теста, который по капле крови из пальца за короткое время смог бы определить наличие антител IgM и IgG к коронавирусу. На это требовалось более двух миллионов рублей. 

Деньги удалось собрать. Разработка вышла успешной, и недавно компания «Рапид Био» получила европейский сертификат CE mark. Об этом сообщает официальный сайт инновационного центра «Сколково».

В скором времени компания сделает первые поставки в страны Европейского союза. Детали обсуждаются с дистрибьюторами из Франции, Италии, Латвии, Болгарии и Финляндии. Предварительно компания собирается экспортировать несколько миллионов тестов ежемесячно.

Также заявки поданы на поставки экспресс-теста на коронавирус в страны Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

На сайте «Сколково» отмечается, что экспресс-тест «Рапид Био» позволяет менее чем за 10 минут определить наличие вируса c помощью мазка из носоглотки. Антиген вируса SARS-COV-2 определяется в образце, что является своего рода аналогом ПЦР-теста, но не требует дополнительного оборудования и лабораторных исследований.

- Продукция «Рапид Био» уже доказала свою эффективность и востребованность в России, а выход на территорию Евросоюза – это очередной шаг на пути нейтрализации общемировой угрозы. Огромная ёмкость европейского рынка – он измеряется сотнями миллионов тестов ежемесячно – позволит реализовать внушительный потенциал российских разработчиков экспресс-тестов из «Сколково», - заявил председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

- Мы очень рады, что теперь высокотехнологичные медицинские изделия российского производства станут доступными в Европейском союзе. Это возможность внести свой вклад в борьбу с глобальной пандемией и продвигать результаты научного труда российских учёных. Наш тест является одним из самых чувствительных и качественных на мировом рынке. Мы благодарим за поддержку фонд «Сколково», правительство Бурятии, фонд Бортника и всех, кто помогал в разработке и продвижении тестов на мировом рынке, - добавил генеральный директор компании «Рапид Био» Анжей Жимбиев.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно, на просветительском марафоне «Новое знание», премьер-министр России Михаил Мишустин поставил в пример разработку учёного из Бурятии перед школьниками и студентами страны. 
коронавирус ученые
 
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