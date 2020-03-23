Уроженец Бурятии разрабатывает экспресс-тест на коронавирус

- Команда нашего научного проекта провела десятки клинических исследований в России, Европе и в США, в результате чего была доказана эффективность и безопасность данного теста, который определяет уровень антител NR2, являющихся биомаркером ишемии головного мозга. О наличии хронической ишемии головного мозга и риска развития инсульта свидетельствует повышенный уровень этих антител в венозной крови. При помощи нового теста на антитела NR2 мы надеемся улучшить точность и скорость диагностики пациентов с данным заболеванием, что позволит врачам-неврологам предупреждать развитие ишемического инсульта, - подробно объяснял тогда гендиректор DRD Biotech Анжей Жимбиев.





Уроженец Бурятии работает над созданием экспресс-теста на коронавирус. Об этом сообщает общественница Дора Хамаганова на своей странице в Facebook.- Новый российский тест на коронавирус! Наши разработчики, родом из Бурятии, Анжей Жимбиев и друзья скоро подарят миру гениальное и простое средство от COVID-19! Нужно 2 с лишним млн рублей. Собрано только 82 тысячи рублей. Сейчас есть 60 спонсоров уникальнейшего проекта. Осталось 29 дней, чтоб перечислить на boomstarter.ru различные суммы денег, какие вы можете перечислить Анжею. И стать почётным спонсором проекта, получить специальный сертификат! Время не терпит! Рецепт спасения человечества родится в Бурятии? Почему нет? Скорее, да! – пишет она.Согласно описанию проекта на краудфандинговой платформе, команда разрабатывает 10-минутный экспресс-тест по капле крови для срочного определения коронавируса.- Привет! Мы команда DRD Biotech, мы разрабатываем тест-системы для лабораторной диагностики в Технопарке «Сколково». Мы много лет работали над созданием диагностических тестов на инсульт, сотрясение мозга и в прошлом году успешно вывели наш первый продукт на российский рынок. В данный момент мы создаём экспресс-тест на коронавирус, - пишут они здесь.«В настоящее время мы разрабатываем экспресс-тест, позволяющий по капле крови из пальца, за 10 минут определить наличие антител IgM и IgG к коронавирусу SARS-CoV-2. Готовый тест можно будет сделать в любом месте и без специального оборудования», добавляют они.По словам разработчиков, тест позволит быстро и дёшево определять наличие коронавируса у пациентов и оперативно начать их лечение, что улучшит эпидемиологическую ситуацию в России и мире.- Почему «Сколково» просто не профинансирует создание теста? Регламент грантовой деятельности фонда – каждый грант сначала обсуждается на нескольких экспертных советах – не позволяет сегодня оперативно финансировать такие исследования. В этой ситуации «Сколково» берёт на себя другие задачи: обеспечение доступа к образцам крови пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19, ускорение регистрации медицинского изделия, включая технические испытания в ВНИИИМТ Росздравнадзора и клинические испытания, таможенная поддержка для доставки реагентов из Китая, США и Европы и другие коммуникации с госорганами, - отмечают они.Из 2 миллионов, требующихся на создание тестов, собрано около 100 тысяч.Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) зарегистрировала уникальный тест для диагностики хронической ишемии мозга человека. Специальный тест был разработан российскими учёными. Об этом рассказал генеральный директор компании DRD Biotech (ООО «ДРД»), которая является резидентом «Сколково».