 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Марта

22 Марта

Популярное

Уроженец Бурятии разрабатывает экспресс-тест на коронавирус

Уроженец Бурятии разрабатывает экспресс-тест на коронавирус
Общество,  Фото:pixabay.com
На разработку тест-систем требуется 2 миллиона рублей

Уроженец Бурятии работает над созданием экспресс-теста на коронавирус. Об этом сообщает общественница Дора Хамаганова на своей странице в Facebook.

- Новый российский тест на коронавирус! Наши разработчики, родом из Бурятии, Анжей Жимбиев и друзья скоро подарят миру гениальное и простое средство от COVID-19! Нужно 2 с лишним млн рублей. Собрано только 82 тысячи рублей. Сейчас есть 60 спонсоров уникальнейшего проекта. Осталось 29 дней, чтоб перечислить на boomstarter.ru различные суммы денег, какие вы можете перечислить Анжею. И стать почётным спонсором проекта, получить специальный сертификат! Время не терпит! Рецепт спасения человечества родится в Бурятии? Почему нет? Скорее, да! – пишет она.

Согласно описанию проекта на краудфандинговой платформе, команда разрабатывает 10-минутный экспресс-тест по капле крови для срочного определения коронавируса.

- Привет! Мы команда DRD Biotech, мы разрабатываем тест-системы для лабораторной диагностики в Технопарке «Сколково». Мы много лет работали над созданием диагностических тестов на инсульт, сотрясение мозга и в прошлом году успешно вывели наш первый продукт на российский рынок. В данный момент мы создаём экспресс-тест на коронавирус, - пишут они здесь.

«В настоящее время мы разрабатываем экспресс-тест, позволяющий по капле крови из пальца, за 10 минут определить наличие антител IgM и IgG к коронавирусу SARS-CoV-2. Готовый тест можно будет сделать в любом месте и без специального оборудования», добавляют они.

По словам разработчиков, тест позволит быстро и дёшево определять наличие коронавируса у пациентов и оперативно начать их лечение, что улучшит эпидемиологическую ситуацию в России и мире.

- Почему «Сколково» просто не профинансирует создание теста? Регламент грантовой деятельности фонда – каждый грант сначала обсуждается на нескольких экспертных советах – не позволяет сегодня оперативно финансировать такие исследования. В этой ситуации «Сколково» берёт на себя другие задачи: обеспечение доступа к образцам крови пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19, ускорение регистрации медицинского изделия, включая технические испытания в ВНИИИМТ Росздравнадзора и клинические испытания, таможенная поддержка для доставки реагентов из Китая, США и Европы и другие коммуникации с госорганами, - отмечают они.

Из 2 миллионов, требующихся на создание тестов, собрано около 100 тысяч.

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) зарегистрировала уникальный тест для диагностики хронической ишемии мозга человека. Специальный тест был разработан российскими учёными. Об этом рассказал генеральный директор компании DRD Biotech (ООО «ДРД»), которая является резидентом «Сколково».

- Команда нашего научного проекта провела десятки клинических исследований в России, Европе и в США, в результате чего была доказана эффективность и безопасность данного теста, который определяет уровень антител NR2, являющихся биомаркером ишемии головного мозга. О наличии хронической ишемии головного мозга и риска развития инсульта свидетельствует повышенный уровень этих антител в венозной крови. При помощи нового теста на антитела NR2 мы надеемся улучшить точность и скорость диагностики пациентов с данным заболеванием, что позволит врачам-неврологам предупреждать развитие ишемического инсульта, - подробно объяснял тогда гендиректор DRD Biotech Анжей Жимбиев.

коронавирус разработка медицина
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ ООО «МИК» приступило к отлову бродячих собак
В Улан-Удэ ООО «МИК» приступило к отлову бродячих собак
Общество, 23.03.2020
Сообщают, что компания круглосуточно принимает заявки на отлов животных
В теплицах УФСИН Бурятии началась посадка овощей
В теплицах УФСИН Бурятии началась посадка овощей
Общество, 23.03.2020
Первый урожай ждут конце апреля
Уроженец Бурятии разрабатывает экспресс-тест на коронавирус
Уроженец Бурятии разрабатывает экспресс-тест на коронавирус
Общество, 23.03.2020
На разработку тест-систем требуется 2 миллиона рублей
В Бурятии детей научили пользоваться ранцевым лесным огнетушителем
В Бурятии детей научили пользоваться ранцевым лесным огнетушителем
Общество, 23.03.2020
В республике проходит акция «Лесники открывают двери»
В Бурятии воры прятались за диваном
В Бурятии воры прятались за диваном
Общество, 23.03.2020
Злоумышленников обнаружили сотрудники Росгвардии
Вышедший из колонии читинец украл ружьё у знакомого
Вышедший из колонии читинец украл ружьё у знакомого
Общество, 23.03.2020
Мужчина предлагал купить оружие прохожим на улице
В Бурятии больных коронавирусом не зафиксировано
В Бурятии больных коронавирусом не зафиксировано
Общество, 23.03.2020
Всего в стационарах республики находится 19 человек с симптомами ОРВИ, прибывших из неблагополучных стран
В Иркутске ежедневно дезинфицируют общественный транспорт
В Иркутске ежедневно дезинфицируют общественный транспорт
Общество, 23.03.2020
Водителей и кондукторов с ОРВИ снимают с рейсов
«Миссис Бурятия-2020» стала сотрудница банка. Фоторепортаж
«Миссис Бурятия-2020» стала сотрудница банка. Фоторепортаж
Общество, 23.03.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с финала конкурса красоты
В Бурятии участок на побережье Байкала вернули государству
В Бурятии участок на побережье Байкала вернули государству
Общество, 23.03.2020
Право собственности коммерческой организации оспорено
В Ангарске осуждённый устроил дебош в колонии
В Ангарске осуждённый устроил дебош в колонии
Общество, 23.03.2020
Он выражался нецензурной бранью и побил инспектора охраны
В Бурятии юнармейцы увидели образцы боевой спецтехники
В Бурятии юнармейцы увидели образцы боевой спецтехники
Общество, 23.03.2020
В танковом соединении прошёл день открытых дверей
Бурятия вошла в число регионов с дешёвыми дачами
Бурятия вошла в число регионов с дешёвыми дачами
Общество, 23.03.2020
Однако эксперты прогнозируют повышение арендных ставок на дачи

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^