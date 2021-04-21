Перезагрузка бизнеса: регистрация на онлайн-форум «СБЕР Бизнес | Live»

Регистрация для участия в «СБЕР Бизнес | Live» по ссылке https://clck.ru/TWAUV или QR-коду.





Выступление на тему: «Простые правила личной производительности»:





Выступление на тему: «Топ-7 практик стрессоустойчивости в режиме удалённой работы»:





Выступление на тему: «10 советов малому бизнесу, чтобы выглядеть как большой»:





22 апреля впервые представители предпринимательства Иркутской области, Бурятии, Якутии, Забайкальского края смогут поучаствовать в. Мероприятие станет завершающим этапом информационного проекта Сбербанка, направленного на поддержку и обучение регионального бизнеса.Проект «СБЕР Бизнес | Live» включает три основных этапа: на первом – ведётся сбор анкет кандидатов. На втором – из общего числа претендентов экспертным жюри выбираются кейсы для «перезагрузки». В этих компаниях, накануне форума, проводится видеосъемка Due Dilligence с фиксацией проблемных зон бизнеса. На форуме отобранные кейсы проходят онлайн-разбор от экспертов и через 2 месяца фиксируется результат проведенной работы. Полный видеоотчет «перезагрузки» бизнеса размещается на сайте проекта «СБЕР Бизнес | Live» и становится открытым практическим пособием для других компанй.- Это будет действительно мощная «прокачка» реальных кейсов нашего регионального бизнеса. И это уникальная возможность получить чрезвычайный концентрат и знаний, и опыта, и экспертизы. Форум ожидается масштабным, не менее 1000 участников встретятся на его онлайн-площадке и, конечно, мы приглашаем бизнес регионов тоже активно поучаствовать в его работе. Ведь «СБЕР Бизнес | Live» – это именно бизнес-форум, направленный, в первую очередь, на развитие предпринимательства. В задачу экспертов форума входит не только «разбор полетов», но и обмен опытом, они расскажут о своих приемах и инструментах, которые и другим можно оперативно внедрять в работу. Наши спикеры – реальные и успешные практики маркетинга, финансов, продаж, soft-skills, психологии. Например, уже известно, что хедлайнером форума выступит Игорь Манн, известный российский маркетолог. Так что площадка будет очень насыщенной на знания и опытные рекомендации, - сообщила Оксана Лобова, заместитель Председателя Байкальского банка Сбербанка.(время иркутское):- 10:30 – 11:00 Подключение участников форума- 11:00 – 11:10 Виктория Шиманская, доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта- 11:15 – 11:35 Игорь Манн, известный российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии- 11:35 – 12:10 Бизнес-разбор участника №1 (эксперты в режиме офлайн-Михаил Смолянов, Виктория Шиманская: онлайн—Игорь Манн)- 12:10 – 12:25 Михаил Смолянов, предприниматель, основатель сервиса финансового учета «Финолог».- 12:25 – 12:40 Виктория Шиманская, доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта- 12:40 – 13:15 Бизнес-разбор участника №2 (эксперты в режиме офлайн-Михаил Смолянов, Виктория Шиманская: онлайн—Игорь Манн)- 13:15 – 13:40 Игорь Манн, известный российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии- 13:40 – 13:55 Открытый диалог- 13:55 – 14:00 Подведение итоговосуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.— один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.24 сентября 2020 года Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.