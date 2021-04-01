Бурятский бизнесмен обратился к замгенпрокурора

Бизнес, Фото: Управление ГП РФ по ДФО

Предпринимателя волновал вопрос размещения нестационарных торговых объектов



Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин вместе с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым провели личный приём предпринимателей в Дальневосточном федеральном округе.



В приёме принял участие и бизнесмен из Бурятии. Он задался вопросом размещения нестационарных торговых объектов в Улан-Удэ.



Всего было принято 12 заявителей. Значительная часть обращений касалась вопросов предоставления земельных участков для реализации инвестиционных проектов и ведения предпринимательской деятельности.



- По всем жалобам Дмитрий Демешин дал органам прокуратуры конкретные поручения об организации проверок, принятии комплекса мер реагирования, направленного на восстановление прав предпринимателей. Результаты поставлены на контроль, - сообщили в пресс-службе управления генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу.

