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Бурятский бизнесмен обратился к замгенпрокурора

Бурятский бизнесмен обратился к замгенпрокурора
Бизнес,  Фото:Управление ГП РФ по ДФО
Предпринимателя волновал вопрос размещения нестационарных торговых объектов

Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин вместе с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым провели личный приём предпринимателей в Дальневосточном федеральном округе.

В приёме принял участие и бизнесмен из Бурятии. Он задался вопросом размещения нестационарных торговых объектов в Улан-Удэ.

Всего было принято 12 заявителей. Значительная часть обращений касалась вопросов предоставления земельных участков для реализации инвестиционных проектов и ведения предпринимательской деятельности.

- По всем жалобам Дмитрий Демешин дал органам прокуратуры конкретные поручения об организации проверок, принятии комплекса мер реагирования, направленного на восстановление прав предпринимателей. Результаты поставлены на контроль, - сообщили в пресс-службе управления генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу.
Генпрокуратура
 
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