 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 марта

10 марта

Популярное

Жители Бурятии на праздники выбирали в качестве подарков «умные» гаджеты

Жители Бурятии на праздники выбирали в качестве подарков «умные» гаджеты
Бизнес,  Фото:pixabay.com
В республике популярными подарками на 23 февраля и 8 марта стали смарт-часы

Всё чаще, выбирая подарки своим близким, жители Бурятии отдают предпочтение «умным» устройствам. Самыми популярными подарками на 23 февраля и 8 марта стали смарт-часы и устройства из экосистемы Xiaomi. Как отмечают аналитики МегаФона, интерес к таким гаджетам в этом году вырос втрое.

Самые желанные модели умных часов у жителей Прибайкалья: Apple Watch SE, Huawei Band 4e и Samsung Galaxy Watch Active. Причём праздничная статистика показала, что дамы выбирали в качестве подарков кавалерам часы Apple, а вот представители сильного пола на 8 марта дарили смарт-часы брендов Huawei и Samsung.

Девушки стремятся облегчить быт своим мужчинам: ещё одной популярной категорией подарков на День защитника Отечества стали аксессуары и устройства экосистемы Xiaomi «Умный дом» – «умные» чайники, датчики, фильтры, розетки, и прочее. На третьем месте по динамике продаж на 23 февраля расположились детские часы.

Представительницам прекрасного пола приборы экосистемы Xiaomi дарили в меньшей степени, зато на втором месте в качестве подарков от пап оказались детские часы для любимых дочек, а также всевозможные аксессуары для смарт-часов и браслетов.

Интересно, что в других регионах к выбору подарков подошли иначе. Например, в соседней Сибири мужчинам больше всего дарили аксессуары и товары для красоты и здоровья – умные зубные щётки и весы, а девушкам – автомобильные зарядные устройства Type-C. А вот на Северо-Западе, в Центральной России и Поволжье популярными подарками и на 23 февраля, и на 8 марта стали моноподы, оказавшиеся не в тренде на Дальнем Востоке.

По прежнему популярным подарком во всех регионах, конечно, остаются смартфоны. В этом году самыми востребованными были модели средней ценовой категории с хорошим соотношением цены и качества: Samsung Galaxy M31s и Samsung Galaxy M21. Накануне 23 февраля они также были в числе фаворитов. Растёт спрос и на новинку Apple - iPhone 12 Pro.

Интересно, что за подарками накануне «гендерных» праздников чаще шли не в интернет-магазин, а в розничные салоны – там в предпраздничные дни все категории показывали наиболее активный рост, сообщает пресс-служба МегаФона.
МегаФон
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жители Бурятии на праздники выбирали в качестве подарков «умные» гаджеты
Жители Бурятии на праздники выбирали в качестве подарков «умные» гаджеты
Бизнес, 11.03.2021
В республике популярными подарками на 23 февраля и 8 марта стали смарт-часы
В Улан-Удэ три подруги открыли СТО
В Улан-Удэ три подруги открыли СТО
Бизнес, 09.03.2021
«Не представляю себя в мини-юбке в офисе», - призналась одна из них
В Бурятии бизнесмен пожаловался на необоснованную проверку
В Бурятии бизнесмен пожаловался на необоснованную проверку
Бизнес, 09.03.2021
Заместители прокурора Бурятии приняли предпринимателей
В Бурятии суд обязал предприятие ЖКХ взяться за ремонт
В Бурятии суд обязал предприятие ЖКХ взяться за ремонт
Бизнес, 05.03.2021
В ноябре была допущена коммунальная авария
Бурятские консервы будут продавать в Германии
Бурятские консервы будут продавать в Германии
Бизнес, 05.03.2021
Сельхозпродукция из Окинского района вышла на рынок Германии
В Иркутской области служба такси организовала развоз алкоголя
В Иркутской области служба такси организовала развоз алкоголя
Бизнес, 04.03.2021
Ранее предпринимательницу уже оштрафовали на 100 тысяч
В Чите выявили более 100 пар кроссовок без маркировки
В Чите выявили более 100 пар кроссовок без маркировки
Бизнес, 04.03.2021
118 пар кроссовок без маркировки выявили таможенники
В Бурятии предъявили обвинение главе компании «Энком»
В Бурятии предъявили обвинение главе компании «Энком»
Бизнес, 04.03.2021
Следователи раскрыли подробности дела директора электросетевой компании «Энком» Сергея Иванова
В Бурятии возбудили уголовные дела на подставного директора
В Бурятии возбудили уголовные дела на подставного директора
Бизнес, 04.03.2021
Бурятская таможня возбудила три уголовных дела за незаконное образование фирм
На Байкале водитель вёз девять пассажиров не по переправе
На Байкале водитель вёз девять пассажиров не по переправе
Бизнес, 03.03.2021
Водителя остановили транспортные полицейские
Из Бурятии в Китай едва не отправили заражённый лес
Из Бурятии в Китай едва не отправили заражённый лес
Бизнес, 03.03.2021
Пиломатериал с вредителем обнаружили на севере республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^