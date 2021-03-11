Жители Бурятии на праздники выбирали в качестве подарков «умные» гаджеты

В республике популярными подарками на 23 февраля и 8 марта стали смарт-часы
Всё чаще, выбирая подарки своим близким, жители Бурятии отдают предпочтение «умным» устройствам. Самыми популярными подарками на 23 февраля и 8 марта стали смарт-часы и устройства из экосистемы Xiaomi. Как отмечают аналитики МегаФона, интерес к таким гаджетам в этом году вырос втрое.
Самые желанные модели умных часов у жителей Прибайкалья: Apple Watch SE, Huawei Band 4e и Samsung Galaxy Watch Active. Причём праздничная статистика показала, что дамы выбирали в качестве подарков кавалерам часы Apple, а вот представители сильного пола на 8 марта дарили смарт-часы брендов Huawei и Samsung.
Девушки стремятся облегчить быт своим мужчинам: ещё одной популярной категорией подарков на День защитника Отечества стали аксессуары и устройства экосистемы Xiaomi «Умный дом» – «умные» чайники, датчики, фильтры, розетки, и прочее. На третьем месте по динамике продаж на 23 февраля расположились детские часы.
Представительницам прекрасного пола приборы экосистемы Xiaomi дарили в меньшей степени, зато на втором месте в качестве подарков от пап оказались детские часы для любимых дочек, а также всевозможные аксессуары для смарт-часов и браслетов.
Интересно, что в других регионах к выбору подарков подошли иначе. Например, в соседней Сибири мужчинам больше всего дарили аксессуары и товары для красоты и здоровья – умные зубные щётки и весы, а девушкам – автомобильные зарядные устройства Type-C. А вот на Северо-Западе, в Центральной России и Поволжье популярными подарками и на 23 февраля, и на 8 марта стали моноподы, оказавшиеся не в тренде на Дальнем Востоке.
По прежнему популярным подарком во всех регионах, конечно, остаются смартфоны. В этом году самыми востребованными были модели средней ценовой категории с хорошим соотношением цены и качества: Samsung Galaxy M31s и Samsung Galaxy M21. Накануне 23 февраля они также были в числе фаворитов. Растёт спрос и на новинку Apple - iPhone 12 Pro.
Интересно, что за подарками накануне «гендерных» праздников чаще шли не в интернет-магазин, а в розничные салоны – там в предпраздничные дни все категории показывали наиболее активный рост, сообщает пресс-служба МегаФона.
Жители Бурятии на праздники выбирали в качестве подарков «умные» гаджеты
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