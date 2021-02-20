Компания приступила к обязанностям
Отловом животных без владельцев в Чите занялась специализированная организация из Иркутска ООО «Пять звёзд». Контакт заключен до 1 мая 2021 года, к своим обязанностям специалисты приступили с 17 февраля. Об этом сообщил руководитель Государственной ветеринарной службы Забайкальского края Андрей Лим.
- Мы много лет занимаемся отловом животных, работаем согласно законодательству. Наша главная задача – это бережный отлов без нанесения травм и увечий животным и такая же бережная транспортировка до ветстанции, - рассказал сотрудник бригады отлова.
Как пояснили специалисты, после того как снотворное перестаёт действовать, каждое животное, для выявления признаков заболеваний осматривается специалистами-ветеринарами. По результатам осмотра ветспециалисты передают собак в специализированный приют на территории ИК-3, где животные проходят процедуру биркования, получают необходимое лечение, регулярное питание и уход.
За качеством исполнения контракта следит заказчик – Читинская городская станция по борьбе с болезнями животных (СББЖ). В настоящее время применяется цепочка действий «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в среду обитания или поиск нового владельца» Отстрел безнадзорных животных запрещён, за него грозит уголовное наказание, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Ловить собак в Чите будет иркутская компания
Бизнес, Фото:
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