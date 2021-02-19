Работу общепита Бурятии продлили до полуночи

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

Банкеты по-прежнему под запретом



В «антикоронавирусный» указ главы Бурятии № 37 внесены изменения, касающиеся работы общепита, сообщили в пресс-службе правительства республики. Работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания продлена до 24 часов.



Для предприятий общественного питания установлены следующие ограничения:



- окончание работы и оказания услуг не позже 24:00;



- окончание работы и оказания услуг для предприятий общественного питания, расположенных внутри торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов, не позже окончания работы торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов;



- рассадки за одним столом не более четырех человек (без учета детей), а для предприятий общественного питания, расположенных внутри торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов, рассадки за одним столом не более двух человек (без учета детей);



- представления в электронном виде сведений на интернет-портале «Работающая Бурятия»;



- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания.



Предприятиям общественного питания запрещено оказывать услуги по организации досуга, развлекательные услуги, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий. Исключение сделано мероприятий, при проведении которых возможно обеспечить социальное дистанцирование и рассадку не более четырёх человек за одним столом.



