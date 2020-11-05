Бизнесу помогут в связи с отменой ЕНВД
Как сообщал «Байкал-Daily», 26 ноября на сессии Народного Хурала министерство экономики Бурятии представит депутатам законопроект о снижении налоговой ставки по упрощённой системе налогообложения (УСН).
Эти меры направлены на помощь малому бизнесу при переходе с ЕНВД, который отменяется с 1 января 2021 года, на УСН.
- Для того, чтобы обеспечить плавный, бесшовный переход, не достигать скачка нагрузки на бизнес мы подготовили законопроект. Для тех организаций, которые были только на ЕНВД, и с 1 января переходят на УСН, устанавливаются льготные налоговые ставки налога по УСН: 1% - налог на доходы и 5% - налог на доходы минус расходы. Напомню, сейчас действующие ставки: 6 и 15%. То есть мы снижаем почти в шесть раз, - заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.
В других регионах такой практики нет.
Директор одного из улан-удэнских ночных клубов рассказал «Байкал-Daily», что такая мера во многом поможет дальнейшей деятельности его бизнеса.
- Это удобно. Сделали расчёты, в принципе всё устраивает, с бухгалтером переговорил, тоже всё устраивает, - рассказал предприниматель Дмитрий Белоплотов.
Также предприниматель выразил надежду, что со временем станет меньше «бумажной волокиты».
- Хотелось бы, конечно, чтобы эти расчёты остались навсегда. До этого налогообложение было куда проще. Там отчётности меньше, а тут пугает эта отчётность, - добавил Дмитрий Белоплотов.
Новый законопроект предусматривает снижение налоговой ставки по УСН на 2021 год.
Предприниматели Бурятии оценили снижение налоговой ставки по УСН
Бизнес, Фото:
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