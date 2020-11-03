 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 ноября

02 ноября

Популярное

В Бурятии поддержат малый бизнес в связи с отменой ЕНВД

В Бурятии поддержат малый бизнес в связи с отменой ЕНВД
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Налоговая ставка по УСН будет снижена почти в шесть раз при переходе с ЕНВД

В республиканское налоговое законодательство будут внесены изменения для поддержки малого бизнеса в связи с отменой с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД). При переходе с ЕНВД будет почти в шесть раз снижена ставка УСН.

Речь об этом шла в понедельник, 2 октября, на очередном онлайн-совещании по вопросам инвестиционного климата республики в условиях коронавирусной пандемии. На встрече собрались представители Роспотребнадзора, торгово-промышленной палаты, министерства торговли и промышленности, министерства экономики, предприниматели, а также глава Бурятии Алексей Цыденов.

После заслушанных докладов от национального банка Бурятии, налоговой службы, министра промышленности и торговли республики, к главе Бурятии обратились предприниматели. В основном вопросы касались коммунальных услуг и финансовой помощи.

- Много вопросов было по текущей деятельности, в первую очередь связанных с ковидными ограничениями, те же аттракционы, которые у нас закрыты. По ним будут приниматься дополнительные адресные решения по поддержки. В любом случае, ситуация с ковидом не заканчивается, поэтому мониторим, что и как у нас, кому требуется дополнительная помощь, - заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Нам очень важно слышать обратную связь. Сегодня по туристической сфере предприниматель очень благодарил все меры господдержки, которые ему были оказаны. Очень много сегодня мы услышали, что предприниматели не знают где взять информацию. Нам нужно уходить в цифровизицию и упрощать меры господдержки, чтобы они были понятны, - добавила министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова.

Также министр на совещании выступила с докладом о разрабатываемом законопроекте по изменению налогообложения для малого бизнеса.

С 1 января 2021 года отменяется единый налог на вменённый доход (ЕНВД) из-за чего рост налоговой нагрузки на бизнес составит от 1,6 до 7,7 раз.

- Это очень значительно. Для того, чтобы обеспечить плавный, бесшовный переход, не достигать скачка нагрузки на бизнес мы подготовили законопроект. Для тех организаций, которые были только на ЕНВД, и с 1 января переходят на УСН, устанавливаются льготные налоговые ставки налога по УСН: 1% - налог на доходы и 5% - налог на доходы минус расходы. Напомню, сейчас действующие ставки: 6 и 15%. То есть мы снижаем почти в шесть раз, - рассказал Алексей Цыденов.

Всего в Бурятии насчитывается 13 тысяч плательщиков по ЕНВД, при этом 68% из них совмещают данный вид налогообложения с другим. По правилам перехода на новый режим, они могут перейти только на второй свой режим налогообложения. Остальные, около 4 тысяч предпринимателей, имеют право перейти на патентную систему или на УСН, то есть воспользоваться новой льготой.

Министр экономики Екатерина Кочетова отметила, что в других регионах такой практики нет. Более того, в региональное законодательство планируется внести и другие меры поддержки бизнеса.

- Действующие нормы республиканского закона избыточны. Наш бизнес не готов исполнить установленные критерии действующего закона, а именно обеспечить двукратный МРОТ для своих работников и ежегодно увеличивать среднесписочную численность. Мы приняли решение, что мы дополнительно добавляем виды экономической деятельности. Считаем приоритетными направления: производство, сельское хозяйство, образование, социальная защита, здравоохранение, туризм, IT- индустрию - и устанавливаем более щадящие критерии: 10 человек численности, 70% доходов от установленного законопроектом вида деятельности и налоговую ставку - бессрочно 3% с доходов или 7,5% с доходов минус расходы, - сообщила она.

Также в целях стимулирования регистрации субъектов малого предпринимательства будут установлены аналогичные пониженные налоговые ставки по УСН в течение двух налоговых периодов для впервые зарегистрированных в республике в 2021-2022 годах налогоплательщиков в связи с переменой ими места нахождения и места жительства.

- Для организаций, которые находятся в других регионах, но ведут деятельность по факту у нас. В случае, если они перерегистрируются в республике также по УСН, то они получают льготный режим. Надо отметить, что на ЕНВД налог платится по месту ведения деятельности. УСН платится по месту регистрации. В республике 1600 организаций, которые по ЕНВД сейчас платят в местные бюджеты, по факту имеют регистрацию небурятскую, - пояснил глава Бурятии.

Также проектом закона планируется изменить правила предоставления «налоговых каникул» по упрощенной и патентной системам налогообложения для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей - продлить период действия нулевой ставки по налогам до 31 декабря 2023 года.

Законопроект будет рассмотрен 26 ноября на сессии Народного Хурала.

глава РБ предприниматели налоги правительство республики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Представители каждой четвёртой страны мира примут участие в AI Journey 2020
Представители каждой четвёртой страны мира примут участие в AI Journey 2020
Бизнес, 03.11.2020
В международной конференции по искусственному интеллекту примут участие 58 стран
В Бурятии поддержат малый бизнес в связи с отменой ЕНВД
В Бурятии поддержат малый бизнес в связи с отменой ЕНВД
Бизнес, 03.11.2020
Налоговая ставка по УСН будет снижена почти в шесть раз при переходе с ЕНВД
Ушла из жизни директор бурятской сети «Оптик-лайф»
Ушла из жизни директор бурятской сети «Оптик-лайф»
Бизнес, 02.11.2020
Альбина Дондитова скончалась после продолжительной болезни
Сбербанк вступил в Совет по стандартам безопасности платёжных карт
Сбербанк вступил в Совет по стандартам безопасности платёжных карт
Бизнес, 02.11.2020
Банк примет участие в совершенствовании механизма защиты карточных данных
Сбербанк усовершенствовал онлайн-тест на COVID-19
Сбербанк усовершенствовал онлайн-тест на COVID-19
Бизнес, 02.11.2020
Сервис позволяет пользователю оценить риск заболевания коронавирусом
Скончался директор ООО «Бурятмяспром»
Скончался директор ООО «Бурятмяспром»
Бизнес, 02.11.2020
По данным СМИ, у Александра Ивахинова был коронавирус
Гендиректор «ЭкоАльянс» в Бурятии получил представление прокуратуры
Гендиректор «ЭкоАльянс» в Бурятии получил представление прокуратуры
Бизнес, 02.11.2020
За пять месяцев мусор в селе вывозили только 20 раз
В Улан-Удэ асфальт укладывали в снег
В Улан-Удэ асфальт укладывали в снег
Бизнес, 31.10.2020
Удивительные работы запечатлели на улице Революции 1905 года
«Россети» завершили подготовку к зиме в Бурятии
«Россети» завершили подготовку к зиме в Бурятии
Бизнес, 30.10.2020
На ремонт электрооборудования было направлено свыше 512 млн рублей
В Бурятии слабым местом масочного режима признаны такси
В Бурятии слабым местом масочного режима признаны такси
Бизнес, 30.10.2020
Ситуация с масочным режимом в маршрутках стала лучше
В Сбербанке стали брать больше льготных кредитов на образование
В Сбербанке стали брать больше льготных кредитов на образование
Бизнес, 30.10.2020
В новом учебном году их выдали в 4 раза больше, чем в предыдущем
В Чите поставили некачественные приборы для новорождённых
В Чите поставили некачественные приборы для новорождённых
Бизнес, 30.10.2020
Контракт с поставщиком расторгнут через суд

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^