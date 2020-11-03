В Бурятии поддержат малый бизнес в связи с отменой ЕНВД

Налоговая ставка по УСН будет снижена почти в шесть раз при переходе с ЕНВД





В республиканское налоговое законодательство будут внесены изменения для поддержки малого бизнеса в связи с отменой с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД). При переходе с ЕНВД будет почти в шесть раз снижена ставка УСН.Речь об этом шла в понедельник, 2 октября, на очередном онлайн-совещании по вопросам инвестиционного климата республики в условиях коронавирусной пандемии. На встрече собрались представители Роспотребнадзора, торгово-промышленной палаты, министерства торговли и промышленности, министерства экономики, предприниматели, а также глава Бурятии Алексей Цыденов.После заслушанных докладов от национального банка Бурятии, налоговой службы, министра промышленности и торговли республики, к главе Бурятии обратились предприниматели. В основном вопросы касались коммунальных услуг и финансовой помощи.- Много вопросов было по текущей деятельности, в первую очередь связанных с ковидными ограничениями, те же аттракционы, которые у нас закрыты. По ним будут приниматься дополнительные адресные решения по поддержки. В любом случае, ситуация с ковидом не заканчивается, поэтому мониторим, что и как у нас, кому требуется дополнительная помощь, - заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.- Нам очень важно слышать обратную связь. Сегодня по туристической сфере предприниматель очень благодарил все меры господдержки, которые ему были оказаны. Очень много сегодня мы услышали, что предприниматели не знают где взять информацию. Нам нужно уходить в цифровизицию и упрощать меры господдержки, чтобы они были понятны, - добавила министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова.Также министр на совещании выступила с докладом о разрабатываемом законопроекте по изменению налогообложения для малого бизнеса.С 1 января 2021 года отменяется единый налог на вменённый доход (ЕНВД) из-за чего рост налоговой нагрузки на бизнес составит от 1,6 до 7,7 раз.- Это очень значительно. Для того, чтобы обеспечить плавный, бесшовный переход, не достигать скачка нагрузки на бизнес мы подготовили законопроект. Для тех организаций, которые были только на ЕНВД, и с 1 января переходят на УСН, устанавливаются льготные налоговые ставки налога по УСН: 1% - налог на доходы и 5% - налог на доходы минус расходы. Напомню, сейчас действующие ставки: 6 и 15%. То есть мы снижаем почти в шесть раз, - рассказал Алексей Цыденов.Всего в Бурятии насчитывается 13 тысяч плательщиков по ЕНВД, при этом 68% из них совмещают данный вид налогообложения с другим. По правилам перехода на новый режим, они могут перейти только на второй свой режим налогообложения. Остальные, около 4 тысяч предпринимателей, имеют право перейти на патентную систему или на УСН, то есть воспользоваться новой льготой.Министр экономики Екатерина Кочетова отметила, что в других регионах такой практики нет. Более того, в региональное законодательство планируется внести и другие меры поддержки бизнеса.- Действующие нормы республиканского закона избыточны. Наш бизнес не готов исполнить установленные критерии действующего закона, а именно обеспечить двукратный МРОТ для своих работников и ежегодно увеличивать среднесписочную численность. Мы приняли решение, что мы дополнительно добавляем виды экономической деятельности. Считаем приоритетными направления: производство, сельское хозяйство, образование, социальная защита, здравоохранение, туризм, IT- индустрию - и устанавливаем более щадящие критерии: 10 человек численности, 70% доходов от установленного законопроектом вида деятельности и налоговую ставку - бессрочно 3% с доходов или 7,5% с доходов минус расходы, - сообщила она.Также в целях стимулирования регистрации субъектов малого предпринимательства будут установлены аналогичные пониженные налоговые ставки по УСН в течение двух налоговых периодов для впервые зарегистрированных в республике в 2021-2022 годах налогоплательщиков в связи с переменой ими места нахождения и места жительства.- Для организаций, которые находятся в других регионах, но ведут деятельность по факту у нас. В случае, если они перерегистрируются в республике также по УСН, то они получают льготный режим. Надо отметить, что на ЕНВД налог платится по месту ведения деятельности. УСН платится по месту регистрации. В республике 1600 организаций, которые по ЕНВД сейчас платят в местные бюджеты, по факту имеют регистрацию небурятскую, - пояснил глава Бурятии.Также проектом закона планируется изменить правила предоставления «налоговых каникул» по упрощенной и патентной системам налогообложения для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей - продлить период действия нулевой ставки по налогам до 31 декабря 2023 года.Законопроект будет рассмотрен 26 ноября на сессии Народного Хурала.